Mladá žena sa nedokázala zmieriť so svojím výzorom: Po úprave zubov a nosa prišlo niečo strašné

Bethany Dove († 27) z anglického mesta Looe pracovala v obchode a venovala sa tiež tancu pri tyči.

V júni tohto roka našli mladú ženu obesenú v lese. Vypátral ju policajt so psom a identifikovali ju podľa tetovaní. Počas vyšetrovania jej mama Glenda povedala, že Bethany postúpila plastiku nosa a úpravu zubov, no ,,nikdy nemala rada to, ako vyzerá“. ,,Nebola so sebou spokojná. Dala si spraviť zuby a nos, ale naozaj šťastná nikdy nebola,“ cituje ju The Sun.

Bethany podľa nej bola citlivé dievča, ktoré nemalo veľa šťastia s mužmi a túžilo sa usadiť. S priateľom Blakeom Donnellanom sa stále hádali. Pár hodín pred samovraždou napísala správy mame aj jemu. ,,Nemôžem ďalej pokračovať. Ľúbim ťa. Prosím, prečítaj listy. Tak veľmi ťa ľúbim. Neviem nájsť šťastie. Nechcem takto ďalej žiť,“ znela srdcervúca správa mame.

Mladá žena pred smrťou na sociálnej sieti prosila priateľov, aby ,,vždy boli k ostatným ľuďom milí, lebo nemôžu tušiť, čím si prechádzajú." Prípad Bethany uzavreli ako samovraždu. Depresiami podľa vyšetrovania netrpela.