Šokujúci prípad zo západného Slovenska: 15-ročné dievča predali za smiešne peniaze na sobáš

Vyšetrovateľ Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii obvinil štyroch Slovákov zo zločinu obchodovania s ľuďmi. Ide o prípad predaja 15-ročného dievčaťa na sobáš.

Všetko začalo ešte v roku 2011 v obci neďaleko Piešťan. Ako informovala hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Bárdyová, 51-ročná Tatiana a 56-ročný Miroslav uzavreli dohodu so 45-ročnom Monikou a o rok starším Romanom. Dohoda znela, že vtedy 15-ročné dievča ponúknu na sobáš za finančnú odmenu 150 eur.

Dievča sa následne muselo proti svojej vôli presťahovať do spoločnej domácnosti, pomáhať s domácimi prácami a starostlivosťou o manžela, no domácnosť opustiť nemohlo. Na prípade polícia začala pracovať v minulom roku. Vo štvrtok ráno policajti vykonali na území Trnavského kraja úkony smerujúce k zadržaniu obvinených a v súčasnej dobe s nimi prebiehajú procesné úkony. Za tento zločin hrozí po dokázaní viny trest odňatia slobody vo výške od sedem do 12 rokov.