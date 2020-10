Škrtel vyvolal po zápase Ligy majstrov špekulácie: Stačilo jedno gesto

Rozprúdil špekulácie. Slovenský futbalista v službách tureckého Basaksehiru Martin Škrtel (35) jediným gestom dostal do pozoru fanúšikov Liverpoolu.

Po zápase Ligy majstrov s Paríž SG (0:2) si Škrtel vymenil dres s Kylianom Mbappém. A to v Anglicku spustilo vlnu špekulácii. Mbappého meno sa totiž už dlhšie skloňuje s prestupom do Liverpoolu, kde v minulosti hral Škrtel. A práve výmenu dresov si fanúšikovia začali okamžite spájať s tým, že Mbappé by naozaj mohol zamieriť k "The Reds."