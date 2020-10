Šefčovič bije na poplach: Šírenie bludov o čipovaní môže ohroziť životy!

Podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič upozornil na škodlivosť dezinformácií v súvislosti s očkovaním proti ochoreniu COVID-19.

EK predstavila v stredu (28. 10.) sériu opatrení vrátane rozšíreného testovania a pripravovaných očkovacích kampaní, ktoré majú pomôcť členským štátom Európskej únie lepšie zvládať boj proti šíreniu nového koronavírusu.

Šefčovič upozornil, že v Európe sa s očkovaním spája množstvo dezinformácií, najmä na sociálnych sieťach. Aj preto podľa jeho slov eurokomisia navrhla členským krajinám efektívnu komunikačnú stratégiu, ktorá má občanom objasniť všetky aspekty šírenia ochorenia COVID-19 a predovšetkým vysvetliť im dôležitosť očkovania, ako aj nevyhnutnosť preočkovať čo najväčšie množstvo Európanov, lebo bez toho nebude možné vybudovať kolektívnu imunitu proti tejto nákazlivej chorobe.

Na otázku TASR, či by inštitúcie EÚ nemali dôraznejšie upozorňovať na škodlivosť šíriacich sa fám o tom, že testovanie na ochorenie COVID-19 a budúce očkovacie kampane nie sú spojené so zavádzaním umelých čipov do ľudského tela a s odoberaním vzoriek DNA, slovenský eurokomisár priznal, že takéto dezinformačné kampane sú nebezpečné, priam "život ohrozujúce".

Pripomenul, že o tejto téme v stredu hovorili na kolégiu komisárov a zrejme to bude aj jedna z tém rokovaní štvrtkovej mimoriadnej videokonferencie lídrov EÚ, ktorá je zameraná na koordináciu spoločných postupov v boji proti novému koronavírusu.

"Je veľmi dôležité mať jednotnú komunikáciu zo strany najvyšších politických úrovní, ako aj od vedeckej komunity. Aby sme vyvrátili skutočné nezmysly, že ideme odoberať vzorky DNA. Keď si to predstavíme len na Slovensku, kto by to spracovával a vyhodnocoval a načo by to komu bolo? Alebo tie hoaxy, o ktorých som aj ja informovaný, že ide o čipovanie - sú to príklady ako z vedecko-fantastickej oblasti," zhodnotil situáciu.

Zároveň dodal, že EK má dohodu, že bude v tejto oblasti užšie spolupracovať so sociálnymi platformami, ako je napríklad Facebook, aby sa tento tok informácií nešíril. Ide totiž o typ informácií, ktorý je v tejto fáze boja proti novému koronavírusu mimoriadne nebezpečný.