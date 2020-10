Majú opatrenia na potlačenie pandémie dostatočný právny základ? Ministerstvo odpovedá

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR je presvedčené, že opatrenia na potlačenie pandémie majú dostatočný právny základ. Zároveň apeluje na právnikov, aby strážili princípy demokracie a právneho štátu kompetentne, so znalosťou veci a s rešpektom k ústavným hodnotám. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie MS SR.

"Ak niekto tvrdí, že opatrenia proti ochoreniu COVID-19, napríklad nosenie rúška, zasahujú do jeho slobody, je to pravda, ale len v tom zmysle, v akom iné právne pravidlá zasahujú do našej slobody," argumentuje rezort. Toto podľa MS SR posudzujú súdy, a najmä Ústavný súd, ktorý potvrdil, že vyhlásený núdzový stav a obmedzenie slobody pohybu a pobytu je v súlade s Ústavou SR.

"Nachádzame sa v situácii, na ktorú právny poriadok nemyslel, a hľadáme právne riešenia, ktoré považujeme za čo najbezpečnejšie a vyvažujúce aj hodnotu života a zdravia, aj iné ústavné hodnoty," uviedlo ministerstvo. Zároveň upozornilo, že sloboda bez pravidiel nie je skutočnou slobodou. "Sloboda nie je len možnosť robiť čokoľvek, čo chceme, ale najmä priestor, ktorý je vytvorený vďaka pravidlám," dodal rezort.