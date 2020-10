Vzťah Brada Pitta s vydatou modelkou stroskotal: Trpké precitnutie

Brad Pitt nemá na vzťah s vydatou modelkou Nicole Poturalski čas.

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Všetku energiu teraz investuje do súdneho procesu s exmanželkou Angelinou Jolie, s ktorou sa v porozvodovom vyrovnaní handrkujú o deti a majetok. A tak sa s Nicole radšej rozišiel. Podľa zdrojov blízkych hercovi to však bola len letná romanca bez vízie spoločnej budúcnosti.



,,Nikdy to nebolo nijako vážne, a okrem toho, nebolo to ani tak skvelé, ako sa na začiatku zdalo," cituje denník The Mirror. Nemecká kráska Nicole je manželkou berlínskeho reštauratéra Rolanda Maryho. S 65-ročným manželom má ale otvorený vzťah a on jej milencov toleruje. Vzťah so slavným Bradom jej navyše pomohol kariérne, modelkám pomáha popularita po boku slávnych mužov.



V auguste tohto roku Brad vzal Nicole na zámok Miraval v Provensálsku, ktorý spoluvlastní s Angelinou a kde sa s ňou v roku 2014 oženil. Angelina to považovala za zámernú provokáciu, pretože v auguste uplynulo presne šesť rokov od ich svadby.