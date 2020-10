Peter na internete šíril šialený hoax o Covide-19, s TÝMTO nerátal: Na dvere mu zaklopala polícia! Aha, čo povedal

Dávajte si pozor, čo šírite na facebooku o koronavíruse. Ak nechcete mať opletačky s políciou!

Konšpirátori na facebooku radi zdieľajú o koronavíruse veci, ktoré sa im prisnili, práve si ich vymysleli, alebo len počuli od kamaráta, ktorý si ich vycucal z prsta. Nerátajú však s tým, že polícia si dá tú námahu a správu, ktorú šíria, začne preverovať, a to hneď u nich doma!

Veľmi dobrým príkladom je Peter, ktorý na facebooku zverejnil status o tom, že keď niekomu zomrie blízky, zaplatia mu za to, aby do správy mohli napísať, že zomrel na Covid-19. Už pred časom polícia upozorňovala, že ak sa niečo také naozaj deje, nemajú o tom vypisovať na facebook ale rovno volať mužov zákona. Peter šíril neoverené informácie, prišla si to preveriť polícia. Zdroj: Hoaxy a podvody - Policia SR

Ako sa však ukázalo, to, čo si Peter zapísmenkoval na facebook a zdieľali a komentovali to stovky jemu podobných ľudí, si už pred políciou nedokázal obhájiť. Peter v statuse sám nepriamo pozval políciu k sebe do domu, keď napísal: "Kľudne môže prísť aj NAKA, či klamem, alebo dávam sem nejakú krivú výpoveď." Nerátal však s tým, čo sa udialo krátko po jeho heroickom internetovom výkone.

"Vďaka Polícia SR - Trnavský kraj sa nám podarilo zistiť nasledovné: Autor uviedol, že išlo o sprostredkované, neoverené informácie, ktoré mu poskytla iná osoba. Polícia išla aj za touto osobou, ktorá uviedla, že aj ona to počula sprostredkovane a nevie k nim nič viac povedať," napísala polícia na stránke Hoaxy a podvody - Polícia SR.

"Hlavným zmyslom života väčšiny konšpirátorov je šíriť informácie, ktoré počuli sprostredkovane, čo im stačí, aby k nim uviedli: ´JE TO OVERENÉ!!!´. Keď im však na dvere zabúcha polícia, aby si ich tvrdenia overila, tak sklopia zrak a internetová odvaha sa odrazu pominie," uvádza ďalej polícia.

"Možno sa teraz sami seba pýtate, prečo to tí konšpirátori robia? Odpoveď je jednoduchá: ak človek žije nudný, nenaplnený život, nemá žiadne záujmy, možno má rodinné problémy, nemá kamarátov, chodí iba do práce a domov, tak mu príde vhod, keď narazí na podobnú skupinu užívateľov sociálnych sietí - vzájomne sa začnú hecovať a zistia, že k uspokojeniu vlastného ega stačí tak málo: napísať pár slov, dostať tisíce lajkov a zdieľaní. Potom sa nečudujme, že takéto osoby trávia na internete niekoľko hodín denne. Takéto správanie môže rýchlo prerásť do nekontrolovateľnej závislosti od podporných komentárov a lajkov od virtuálnych priateľov. Taká osoba potom bude ochotná zdieľať aj najväčšie klamstvo, ktorému nemusí vnútorne veriť, ale chcenie a túžba po uznaní zvíťazí," ukončila významne polícia.