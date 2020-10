Český moderátor sa pustil do šéfa lekárskej komory: Po zúrivom útoku na obrazovkách tvrdý trest!

Rozruch po Televíznych novinách na českej Nove. Moderátor Petr Suchoň (36) v pondelok večer nezvládol rozhovor so šéfom Českej lekárskej komory Milanom Kubkom (52), ktorý prebiehal naživo.

Suchoň sa do odborníka pustil kvôli jeho vyjadreniu o preplnených farmárskych trhoch. ,,Pán prezident, ešte k vášmu vyjadreniu v skratke: ,Lekári padajú na hubu a ľudia si chodia kupovať biomrkvu´. To ste mysleli ako?“ opýtal sa ostro. ,,To som myslel tak, že minulý týždeň zomrelo 760 pacientov, tento týždeň cez všetku našu snahu zomrie ďalších tisíc... A ja sa pýtam, ako dlho budú musieť zomierať ľudia, aby občania konečne vzali na vedomie, že nám naozaj hrozí vážna epidémia a začali sa podľa toho správať,“ odpovedal Kubek. Moderátor však pokračoval v tvrdom vypočúvaní šéfa lekárskej komory.

,,Potom vytvárate pocit, že ten, kto si kúpi biomrkvu na trhu, aj keď dodržal všetky opatrenia, môže za to, že sú preplnené nemocnice a umierajú ľudia,“ vyčítal mu zvýšeným hlasom. ,,Vaše slová sú bohapustá demagógia a mňa veľmi mrzí, že kritickú situáciu takto zľahčujete,“ nechápal Kubek. Výstup dal Suchoňovi vyžrať ďalší respondent, imunológ Václav Hořejší.

,,Rád by som sa vyjadril k tomu, ako ste, podľa môjho názoru úplne nevhodne, vypočúvali doktora Kubka. To bolo skutočne neuveriteľné a skoro sa mi až nechce odpovedať na vaše otázky, keď som toto počul,“ vyhlásil razantne v priamom prenose. Ako píše denník Blesk, za pravdu mu dala samotná televíza Nova. ,,Ide o zlyhanie moderátora, ktorý nedodržal základné novinárske pravidlá. Budú z toho vyvodené dôsledky,“ povedal šéf spravodajstva Kamil Houska. Na stránkach televízie vyšlo ospravedlnenie zahanbeného moderátora.

,,Chcel by som sa divákom, kolegom a hlavne pánovi prezidentovi Českej lekárskej komory Milanovi Kubkovi verejne ospravedlniť za obsah a formu rozhovoru v Televíznych novinách. Vedenie rozhovoru som po všetkých stránkach, a hlavne emocionálne, nezvládol. Tiež na mňa doľahla ťažoba posledných náročných týždňov a aktuálneho nepriaznivého vývoja pandémie v ČR,“ vyjadril sa Suchoň.

Ako Blesk zistil, prišiel už aj trest – moderátora stiahli z obrazovky. ,,Potvrdzujeme, že Petra Suchoňa diváci v Televíznych novinách nejaký čas neuvidia,“ vyjadril sa pre denník hovorca Novy Vojtěch Boháček. Moderátor Suchoň tvorí pár s českou bývalou profesionálnou tenistkou Klárou Koukalovou.