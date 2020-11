Natalie sa po pôrode štvorčiat delí s fanúšikmi o všetko: Zverejnenie takéhoto záberu chcelo veľa odvahy

Mladej rodine sa obrátil život naruby. K dcérke im pribudli 4 bábätká a nič už nie je také, ako predtým.

Natalie Maree (3) a jej manžel Kahn mali dlho problémy s počatím. Páru z Austrálie sa napokon splnil sen a narodila sa im dcérka Kiki. Netrvalo dlho a Natalie opäť otehotnela. Na rutinnom vyšetrení sa dozvedela správu, z ktorej jej padla sánka. Pod srdcom nosila až 4 bábätká.

"Žmúrila som na obrazovku a zbadala dva vaky. Zakričala som dvojčatá! Doktor však pohol sonografom a povedal mi, že nie sú len dve ale štyri," cituje slová Natalie portál Daily Mail. Jej manžel po tých slovách skoro odpadol.

Mamička priviedla na svet štvoričky cisárskym rezom v 34.týždni. Maioha Kahn, Frankee Gene, Marley Rose a Maddison Grace sa narodili 21.júla. Od pôrodu sa Natalie delí s fanúšikmi na Instagrame o novinky z ich každodenného života. Prezradila, že kŕmenie im trvá hodinu a pol.

Natalie sa nehanbí ukázať aj svoje telo po pôrode. Na jednom zábere má voľné tričko, ktoré si na druhom zdvihla a ukázala ovisnutú kožu. "Keby som zverejnila iba prvý obrázok, objavili by sa pod nim komentáre, ako skvele vyzerám," napísala. "Ak by som zverejnila iba druhú fotku, ľudia by mi písali, aby som bola hrdá na to, čo dokázalo moje telo." Jedna jej časť chcela, aby zverejnila len prvú fotku, no napokon sa rozhodla ukázať aj realitu. "Na prvej fotke sa cítim nádherne. Realita je taká, že som hrdá na to, čo som dokázala. Klamala by som, ak by som tvrdila, že milujem to, ako moje bruško vyzerá teraz," dodala.