Problémy s testovaním v Košiciach: Chýbajú zdravotníci, trpké slová primátora

Košice zvládnu otestovať maximálne polovicu obyvateľov pri súčasnom počte zdravotníkov, ktorých poskytol štát.

Uviedol to primátor Jaroslav Polaček na sociálnej sieti. Zároveň zverejnil predbežný zoznam 108 objektov určených na celoplošné testovanie.

"Metropola východu, druhé najväčšie mesto v našej krajine, bude mať podľa najnovších informácií k dispozícii výrazne menej kvalifikovaných tímov, než potrebuje," uviedol s tým, že naďalej rokuje a bude žiadať silnejšiu podporu. Košice plánujú požiadať o pomoc aj svoje partnerské mestá, aby poskytli kvalifikovaný personál na odber vzoriek. Čo sa týka administratívnych pracovníkov aj dobrovoľníkov, tých majú dostatok. Pomáhať majú mestskí policajti, poslanci aj zamestnanci mesta.

Vedeniu mesta a jeho mestských častí (MČ) sa nepáči presúvanie úloh týkajúcich sa zabezpečenia plošného testovania z centrálnej úrovne na samosprávy. Podľa magistrátu si v prípade nedostatku zdravotníckeho personálu musia zabezpečiť aj ten. Napríklad MČ Košice-Juh na sociálnej sieti uvádza, že súrne hľadá zdravotníkov, sestry, lekárov či medikov, ktorí sú ochotní pomôcť a pracovať v odberových miestach. "Z dôvodu nedostatku zdravotníckeho personálu nám znížili počet odberových miest, reálne hrozí, že ich bude ešte menej," uvádza.

Primátor na webovej stránke mesta zdôraznil, že čím menej bude schválených miest na testovanie v metropole východu, tým je väčšia pravdepodobnosť, že tisíce Košičanov budú zbytočne čakať v radoch na svoje otestovanie. Obavy z toho, že sa ľudia v Košiciach počas dvoch dní nestihnú dať otestovať, vyjadrila aj starostka MČ Myslava Iveta Šimková.

Čo sa týka objektov, kde by mali byť odberné miesta, mnohé nekopírujú volebné okrsky, do ktorých sú ľudia zvyknutí chodiť. Medzi nimi sú napríklad aj letisko v MČ Barca, plaváreň, budova Štátnej filharmónie, futbalový štadión či depo. Mesto pripomína, že údaje v uvedenom zozname nie sú konečné a budú sa priebežne aktualizovať.

Úlohou samosprávy má byť podľa mesta Košice tiež zabezpečiť ochranné pomôcky a dezinfekciu po skončení sa testovania. Pomôcť armáde so zabezpečením viacerých vecí je podľa Polačeka v praxi pre mesto nerealizovateľné. "Nie je možné zo dňa na deň obstarať tony materiálov a ochranných prostriedkov, ktoré by sme v Košiciach potrebovali na celoplošné testovanie. My nie sme obec s 200 ľuďmi, kde by sa to ešte možno nejako svojpomocne dalo urobiť, a odmietame polovičné riešenia," uviedol.