Ktorá hollywoodska herečka našla lásku na pláži? Neznámemu mužovi postrážila psa a preletela iskra

Herečka Uma Thurman je po uši zamilovaná.

V lete si vyšla na pláž v Hamptons a bola na nerozoznanie. Architekt Peter Sabbeth vôbec netušil, že je to slávna hollywoodska hviezda, keď ju požiadal, či by mu nepostrážila psa, zatiaľ čo on si pôjde zaplávať.

Na hviezdu filmu Kill Bill urobil Peter obrovský dojem a začali sa rozprávať. Nasledovalo pozvanie na pohárik a päťdesiatročná herečka opäť zahorela milostnými citmi.

"Peter v tej chvíli vôbec nemal potuchy, kto Uma je . Prechádzala sa po pláži, ktorej sa tu hovorí Long Beach. Bola blízko neho, tak ju požiadal, či by mu ustrážila psa, keď si pôjde zaplávať. Uma súhlasila, strážila psa a on plával. A teraz, pár mesiacov nato, sú do seba šialene zamilovaní a chcú si spoločne zaobstarať dom v Hamptons," cituje zdroj blízky herečke denník New York Post.

Thurman v Hamptons trávi karanténu s deťmi. Dvadsaťdvaročnou Mayou a osemnásťročným Levon, ktoré má s bývalým manželom Ethanom Hawkom, a tiež s osemročnou Lunou, ktorú má s bývalým partnerom Árpádom Bussonom.