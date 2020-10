Podarí sa mu to? Djokovič je len krôčik od vyrovnania rekordu Američana Samprasa

Srbský tenista Novak Djokovič (33) postúpil do štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP vo Viedni.

Najvyššie nasadený hráč zdolal v stredajšom zápase osemfinále Chorváta Bornu Čoriča po setoch 7:6 (11) a 6:3. Djokovič je tak už len krôčik od toho, aby sa stal šiestykrát v kariére koncoročným lídrom svetového rebríčka ATP, čím by vyrovnal rekord Američana Petea Samprasa. Tridsaťtriročný Srb si zaistí post jednotky, ak nedostane Rafael Nadal voľnú kartu na novembrovom turnaji v Sofii. Ak by ju španielsky tenista získal, Djokovič by skončil na prvom mieste rebríčka vďaka výhre titulu vo Viedni. Informovala o tom agentúra AFP.

Daniil Medvedev postúpil do 2. kola, keď v stredajšom stretnutí zvíťazil nad Jasonom Jungom z Taiwanu v dvoch setoch 6:3 a 6:1.

Daniil Medvedev (Rus.-4) - Jason Jung (Taiwan) 6:3, 6:1, Jannik Sinner (Tal.) - Casper Ruud (Nór.) 7:6 (2), 6:3, Stefanos Tsitsipas (Gréc.-3) - Jan-Lennard Struff (Nem.) 6:7 (3), 6:3, 6:4, Vasek Pospisil (Kan.) - Felix Auger-Aliassime (Kan.) 7:5, 7:5Novak Djokovič (Srb-1.) - Borna Čorič (Chor.) 7:6 (11), 6:3