Vláda odklepla 4,5-miliónovú pomoc pre závod v Detve: Robotu dajú vyše 350 ľudom

Vláda im podá pomocnú ruku.

Firma Punch Precision v Detve vybudovala nový závod na výrobu a na vývoj hliníkových komponentov a po spustení výroby zamestná vyše 350 ľudí. Požiadali preto štát o investičnú pomoc. Vláda im to na návrh ministerstva hospodárstva odklepla, aj keď im dá o milión menej, ako chceli.

Firma Punch Precision Detva je dcérskou spoločnosťou belgickej Punch Corporation, ktorá je svetovým lídrom vo vývoji a vo výrobe automatických prevodoviek. V centre Podpoľania plánujú preinvestovať takmer 41 miliónov eur a do konca roku 2023 vytvoriť 352 nových pracovných miest. Otvoriť galériu Primátora Detvy Jána Šufliarskeho príchod nového investora veľmi teší. Zdroj: den Chcú spustiť výrobu a vývoj hliníkových výkovkov do podvozkov osobných automobilov – a to technológiou zápustkového kovania za tepla. Na realizáciu investičného zámeru žiadalo vedenie Puch Precision investičnú pomoc 5,45 milióna eur, rezort hospodárstva však navrhol 4,45 milióna eur, z čoho bude dotácia na obstaraný majetok 1 milión eur a úľava na dani z príjmu 3,45 milióna eur.

„Sme radi, že sa vytvoria nové pracovné miesta. Je to aj vďaka priemyselnému parku, ktorý bol vybudovaný pred rokom. Už tam pôsobí jedna nemecká firma, ktorá zamestnala viac ako sto ľudí,“ uviedol primátor Detvy Ján Šufliarsky s tým, že práve firma Punch Precision vybudovala priemyselný park, mesto sa podieľalo na infraštruktúre.

„Pracuje pre nich niekoľko desiatok zamestnancov. Doteraz pripravovali výrobu, montovali technológiu, a zrejme teraz budú priberať do svojich radov ďalších ľudí. Myslím si, že čoskoro spustia aj oni výrobu,“ doplnil Šufliarsky s tým, že obyvatelia Detvy, ale aj okolia, majú veľký záujem o prácu v automobilovom sektore, ktorú nový investor ponúka.

Viac o firme

Belgická akciová spo­ločnosť Punch Corporation, pod ktorú Punch Precision Detva patrí, je súčasťou skupiny Punch. Jej tržby v roku 2019 dosiahli 581 996 509 eur. Sú sve­tovými lídrami vo vývoji a vo výrobe automatic­kých prevodoviek. Ku koncu ro­ka 2019 zamestnávali 1 580 zamestnancov.