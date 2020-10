Minister Mikulec vs. právnici: Môžu od vás v obchode pýtať výsledok testu?!

Každý, kto sa podrobí celoplošnému testovaniu, dostane do ruky zalepenú obálku s výsledkom svojho testu.

Ten je zaznamenaný na certifikáte, ktorý špeciálne tlačili v Kremnici a je zabezpečený proti falšovaniu. Minister vnútra Roman Mikulec (48) hovorí, že sa ním budú musieť Slováci preukazovať napríklad policajtom či pri nákupe potravín. Vláda vyzvala hygienika, aby vydal vyhlášku, podľa ktorej to budú môcť vyžadovať.

Mikulec na priamu otázku o preukazovaní sa certifikátom odpovedal jasne: „Budú sa kontrolovať náhodne aj cielene. Firmy budú mať možnosť kontrolovať zamestnancov, stále platí povinnosť, že pokiaľ niekto chce ísť do práce po testovaní, má sa preukázať negatívnym testom. Aj v prípade obchodov, prevádzok je povinnosť, aby sa preukázali negatívnym testom. Bude to, samozrejme, záležať aj na prevádzkach, aby si zabezpečili nejaký režim, ale budeme to aj my náhodne kontrolovať.“

Certifikát, ktorý dostane každý testovaný, podľa kompetentných musí mať človek pri sebe, nestačí, že by bol odfotený v mobile, inak mu hrozia sankcie. V prípade pozitívneho výsledku treba ísť na desať dní do karantény, v prípade negatívneho výsledku bude môcť človek žiť takmer slobodne vrátane cesty do zamestnania či do obchodov. Vláda odporúča hlavnému hygienikovi vydať vyhlášku pre obchody či zamestnávateľov, aby si mohli pýtať certifikáty s negatívnym výsledkom.

Sme v núdzovom stave

Advokát Róbert Bános prízvukuje, že vyžadovať výsledky testu môžu prioritne orgány Policajného zboru. „A to za účelom preverenia skutočnosti, či osoba dodržiava opatrenie o povinnej izolácii. Výsledok testu ako zdravotný údaj spadá pod osobné údaje, preto jeho vyžiadanie musí byť v aktuálnej situácii podmienené iba verejným záujmom,“ vysvetľuje expert.

Ak by sa porušili vydané opatrenia, môžu pokutovať človeka do výšky 1 659 €, v blokovom konaní do 1 000 €. „Ak sa občan odmietne preukázať výsledkom testu, môže byť aj toto konanie subsumované pod porušovanie uložených opatrení, za ktoré môže byť uložená sankcia,“ dodal.

O niečo ťažšie to však je v prípade zamestnávateľa, ktorý by chcel skontrolovať zamestnancov. „Musel by mať na to oporu v právnom akte - musí byť vydané také opatrenie, že zamestnávatelia môžu pred vstupom do zamestnania vyžadovať výsledok testu, resp. by to museli oprieť o dôvod bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,“ opisuje advokát Bános. Je podľa neho nutné počkať, ktorým subjektom hlavný hygienik umožní, aby si vyžadovali preukázanie testu.

„Ak bude platne prijatá vyhláška, bude nutné vymedzeným subjektom preukázať výsledok testu. Skutočnosť, či takýto zásah (do zdravotných údajov) nie je protiústavný, by musel posúdiť Ústavný súd SR. Avšak vzhľadom na to, že na Slovensku je vyhlásený núdzový stav, tento režim umožňuje aj nad rámec limitov daných Ústavou SR zasahovať do sféry základných práv a slobôd,“ uzavrel Bános.