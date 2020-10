Pre koho od pondelka končí zákaz vychádzania?! Ako budete žiť s testom a ako bez testu

Už v sobotu a v nedeľu sa odohrá celoplošné testovanie obyvateľstva na koronavírus.

Vláda na čele s Igorom Matovičom (47) v stredu schválila nariadenie, podľa ktorého v podstate končí zákaz vychádzania pre tých, ktorí budú mať negatívny výsledok testu. V praxi to znamená, že po novom bude možné ísť do obchodov s oblečením, na terasu do reštaurácie či voľne chodiť po vonku.

Čiastočný lockdown vydržal len deväť dní. Od pondelka bude platiť len pre tých, ktorí nebudú mať negatívny výsledok z PCR alebo antigénového testu. „Ľudia, ktorí sa zúčastnia testovania a budú mať potvrdenie o negatívnom výsledku, budú môcť od pondelka žiť relatívne slobodne,“ zvestoval Matovič. Dôležité bude mať so sebou certifikát, ktorý dostane každý pri štátnom testovaní, alebo potvrdenie výsledku PCR testu.

Zákaz vychádzania tak v podstate prestane platiť a ľudia budú môcť chodiť do všetkých obchodov, do kaderníctva, na terasy reštaurácií či voľne po meste bez hrozby sankcie. V platnosti však zostávajú opatrenia, ktoré vydal hlavný hygienik ešte v polovici októbra - zatvorené sú teda fitnescentrá, reštaurácie nemôžu obsluhovať ľudí vnútri, platí zákaz hromadných podujatí a obmedzenia na počet ľudí v obchodoch či zákaz stretávania sa viac ako 6 ľudí. Polícia bude kontrolovať ľudí, či majú so sebou certifikát s negatívnym výsledkom a či neporušujú zákazy.

Debata o antigénoch

Zaujímavú štúdiu vydali v Českej republike, ktorá skúmala práve antigénové testy, ktoré používame pri celoplošnom testovaní. Ústav lekárskej mikrobiológie 2. LF UK a Fakultnej nemocnice Motol podrobili testom 591 ľudí. „Výsledky štúdie sú naozaj ďaleko za očakávaním. Celková senzitivita antigénových testov sa podľa nášho zistenia pohybuje pod hranicou 70 %. Náš odhad bol pritom zhruba 85 %,“ povedal prednosta Ústavu lekárskej mikrobiológie Pavel Dřevínek. „Dá sa povedať, že troch z desiatich COVID pacientov, a to dokonca aj keď majú príznaky, antigénové testy vôbec nerozpoznajú.“

Slovenský vedec a biochemik Pavol Čekan hovorí, že výsledky v českej nemocnici nie sú prekvapivé. „To, že antigénové testy nezachytia troch z desiatich COVID symptomatických pacientov, vie pravdepodobne aj naša vláda,“ hovorí Čekan pre Nový Čas. Aj on upozorňovalna limitácie týchto testov, ktoré môžu výrazne ovplyvniť výsledky a očakávania celoplošného testovania.

„Ale v kombinácii s čiastočným lockdownom by to mohlo fungovať. Viac efektívnejšie sa nám napriek tomu zdá, aby sa šlo cestou testovania postihnutých regiónov, akými sú v súčasnosti Čadca, Liptovský Mikuláš či Sabinov, kde vieme rýchlo a efektívne použiť zdravotnícky personál, ochranné pomôcky, zaručiť najvyššie hygienické štandardy a vychytať, čo najviac pozitívnych pacientov, ktorí by viac nešírili koronavírus,“ dodal Čekan. On sám hovorí, že celoplošné testovanie je skôr politickým rozhodnutím, ktorému chýba odborná diskusia. „Ale keď sme sa už rozhodli do toho ísť, tak poďme, ale s vedomím, aké sú možné limity a riziká,“ uzavrel.