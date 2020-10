Ďalšia zmena: Niektoré firmy dostali výnimku, budú môcť testovať už v piatok

Firmy kritickej infraštruktúry budú môcť testovať zamestnancov vo vlastnej réžii počas nadchádzajúceho plošného testovania. Informácie sa však firemný sektor dozvedá na poslednú chvíľu a bez predchádzajúcej konzultácie. V Podnikateľskom podcaste od A po ZZZ to vyhlásil generálny riaditeľ spoločnosti Slovalco Milan Veselý.

"Slovalco ako prvok kritickej infraštruktúry a predpokladám, že aj mnohí iní, dostalo výnimku. Môžeme testovať aj u nás vo firme. Pre nás je toto testovanie veľmi dôležité, aby sme umožnili ľuďom prísť do práce," povedal Veselý. Zabezpečenie zdravia zamestnancov je pre firmu kľúčové, nakoľko neočakávané vypnutie jednej pece na výrobu hliníka by stálo 200 000 eur, no takýchto pecí má spoločnosť 200. Firmy podľa šéfa hlinikárne zle vnímajú to, že o rozhodnutiach, ktoré môžu prevádzku podnikov ovplyvniť, dostávajú informácie neskoro a nie sú dostatočné.

Veselý upozornil na rýchle zmeny v plánovaných opatreniach, keď ešte v utorok (27.10.) mohli vlastné testovanie na COVID-19 realizovať iba firmy nad 4 000 zamestnancov a výhradne počas víkendu, no aktuálne sa už situácia zmenila. Niektoré firmy dostali povolenie testovať už v piatok (30. 10.). "Rozumiem, na čo sú virológovia, infektológovia, krízový štáb. Ale myslím si, že to vákuum, tá nekomunikácia nielen s priemyslom, ale aj s hospodárstvom ako takým, je podľa mňa problém a toto by sa malo do budúcna zlepšiť," dodal Veselý.

Slovalco zachováva protipandemické opatrenia už od prvej vlny rozšírenia ochorenia COVID-19. "Keď prišli antigénové testy, pretestovali sme celú fabriku, našich zamestnancov i subdodávateľov, s ktorými sme v kontakte denne. Počas dvoch dní minulého týždňa sme pretestovali 700 ľudí a našli sme tri pozitívne prípady. U nich máme istotu, že už nebudú rizikom šírenia vírusu. Z tohto hľadiska rozumiem dôvodom plošného testovania, že to má význam, no malo by sa lepšie komunikovať, že tí, ktorí sú negatívni, ešte nie sú zárukou, že v sebe nemajú vírus," zdôraznil Veselý.