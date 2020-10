Šéf poľovníkov o opatreniach počas lovu: Sme rizikovou skupinou

Poľovačky dostali zelenú. Konať sa však môžu len za prísnych opatrení.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR povolil poľovníkom spoločný lov napriek zákazu zhromažďovania sa. Musia totiž zabrániť šíriacemu sa africkému moru, ale aj regulovať stav diviačej zveri. Podľa Miroslava Šupicu, šéfa poľovníckej komory v Lučenci, bude najlepšie zorganizovať poľovačky v malom počte alebo individuálne lovy.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka po dohode s ÚVZ SR rozhodlo, že zákaz zhromažďovania sa v počte vyššom ako 6 osôb sa nevzťahuje na organizovanie poľovačiek. „Plnenie nariadených veterinárnych opatrení, súvisiacich s africkým morom ošípaných, ako aj znižovanie počtu zveri s cieľom zabrániť škodám spôsobovaným zverou, je tak plne umožnené,“ uviedol hovorca ministerstva Daniel Hrežík.

Poľovníci však musia dodržať všetky opatrenia. V praxi to znamená, že nástup s pokynmi pre lov a s kontrolou dokladov musí prebehnúť rýchlo, bez zbytočného zhromažďovania sa osôb. Poľovníci si nemajú podávať ruky, a ak nemajú možnosť dodržať odstup 5 m, musia mať rúško. Po ukončení poľovačky nesmú na túto činnosť nadväzovať žiadne ďalšie spoločenské zhromaždenia.

„Poľovačky sú ústretovým krokom od ministra, no bijú sa nám s koronakrízou. Bude to všetko na zodpovednom rozhodnutí kompetentných užívateľov poľovníckych revírov,“ povedal vedúci kancelárie Obvodnej poľovníckej komory v Lučenci Miroslav Šupica. Dodal, že bude náročné dodržiavať opatrenia. „Navyše v našom regióne je napr. ochorenie bezpríznakové, takže nemusíme ani vedieť, že sme nositeľmi a môžeme nepriamo nakaziť niekoho na poľovačke,“ domnieva sa šéf poľovníkov.

Podľa neho sú poľovníci rizikovou skupinou, pretože ich vekový priemer je okolo 60 rokov. „Stačí jeden pozitívny prípad a už sa vezieme všetci. Kde sa to dá, musíme zorganizovať poľovačku v menšom počte alebo individuálne lovy. No ja si to veľmi neviem v praxi predstaviť,“ priznal Šupica s tým, že poľovníci sa musia stretnúť a dotiahnuť veci do úspešného konca.

Nariadenia pre poľovníkov

- rýchly nástup na lov

- nepodávať si ruky

- dodržiavať odstup 5 m alebo mať rúško

- po poľovačke sa nesmie ísť na ďalšie zhromaždenie