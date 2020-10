Reprezentant Haraslín je v karanténe: Dopujem sa ovocím, jedlo mi vozia!

Po Milanovi Škriniarovi (25) a Stanislavovi Lobotkovi (25) aj tretí slovenský Talian vie, čo je to domáce väzenie. Lukáš Haraslín (24) z klubu US Sassuolo mal pozitívny test na COVID 19 a skončil v izolácii.

Slovenský reprezentačný krídelník nedokáže prísť na to, kde sa mohol nakaziť.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Napriek dodržiavaniu nariadení si ho vírus našiel a poslal do postele. „Netuším, kde som ho mohol chytiť. Od príchodu z reprezentácie v polovici mesiaca ma desaťkrát testovali. Robili mi aj krvné testy. Všetko bolo ok. Nič nenasvedčovalo tomu, že by výsledok nemal byť negatívny. Nejde mi to do hlavy,“ povedal pre Nový Čas.

Informácia o pozitivite ho prekvapila, keďže nevyhľadával kontakty a takmer nikam nechodil. „Ani v obchode som nebol. Využíval som elektronické nákupy. Jedlo mi vozili. Ani výjazd s tímom som neabsolvoval. Moja trasa bola tréningy a domov.“

V Taliansku sprísnili opatrenia. Reštaurácie a bary sú večer zatvorené, na futbalové štadióny sa už fanúšikovia nedostanú. „Ľudia majú voľný pohyb a nosia rúška. Neviem, ako dlho ostanem v karanténe. Po niekoľkých dňoch pôjdem na opakovaný test. Ak budem negatívny, môžem ísť von, pripojiť sa k mužstvu a trénovať.“

V byte si musí zvykať na ticho a na samotu. Nuda mu vraj nehrozí. „Budem oddychovať a dopovať sa ovocím. Pozriem si nejaké filmy, večer zasa futbalové zápasy.“ Mrzí ho, že bude mužstvu chýbať v nedeľu na ihrisku tabuľkovo druhého Neapola. Sassuolo je tretie. „Teraz je prioritou vyliečiť sa, aby som bol fit pred reprezentačným zrazom,“ uzavrel Haraslín.