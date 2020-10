Manželka futbalistu Kopúnka tvrdí, že má dôkazy o týraní: Peklo začalo hneď po svadbe

O udaní na manžela pre podozrenie z trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby prehovorila nedávno Dominika Kopúnková (34).

Podľa nej idylku po svadbe vystriedalo peklo a začali sa prejavovať manželove sklony. „Násilne sa začal správať hneď po svadbe. Bol schopný ma udrieť a keď v tom zazvonil pri dverách jeho kamarát, hneď ma objal,“ prehovorila pre Plus 7 dní.

Podobné situácie sa mali opakovať: „Zbil ma a ja som utiekla k rodičom. Myslela som, že sa to už nezopakuje. Myslela som, že je to len tlak, lebo sa mu práve nedarilo. Tak som to ospravedlňovala. Po útokoch bol vždy dva týždne úplne dokonalý!“ V rukách má vraj pripravené dôkazy ako lekárske správy. „Bola som aj u psychiatričky a tá v posudku potvrdila, že som bola týraná. Niekoľko hodín som bola na polícii, vypovedala som pred kamerou,“ dodala. Motiváciou získať majetok – najmä byt v Trnave, ktorý v roku 2010 ešte pred svadbou kúpil Kopúnek a neskôr ho zaradil do BSM – vylučuje.

Futbalista Kopúnek sa rozhodol o kauze prehovoriť. Jeho pohľad na celú vec sa manželke určite páčiť nebude! Čítajte exkluzívne v štvrtkovom Novom Čase.