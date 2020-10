Na svoju postavu je hrdá: Williamsová v odvážnom outfite hviezdou kampane

Za svoje telo sa nehanbí! Práve naopak, rada ho vystavuje na obdiv.

Reč je o americkej tenistke Serene Williamsovej (39), ktorá najnovšie hviezdi v kampani známej značky obuvi a doplnkov. Na sociálnu sieť zavesila niekoľko záberov zo zákulia kampane, na ktorýchz najnovšej kolekcie.

Serena sa za svoje krivky rozhodne nehanbí, hoci len prednedávnom schytala kritiku od legendárnej americkej tenistky Chris Evertovej. Tá jej cez médiá odkázala, aby schudla, ak chce pokračovať v niekdajších skvelých výkonoch na kurte. "Mala by schudnúť, čo by jej pomohlo na kurte zrýchliť a nájsť to najlepšie postavenie,“ uviedla Evertová po tom, čo Williamsová vypadla na Roland Garros už v druhom kole a na US Open skončila v semifinále.