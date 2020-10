NAKA pritvrdila, v putách skončili ďalšie veľké ryby: Prehovorili advokáti sudcov z akcie Víchrica

V rámci akcie Víchrica boli v stredu na nitrianskej expozitúre Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vypočúvaní viacerí ľudia z prostredia justície. Policajti predviedli na výsluch aj podnikateľa Zoroslava Kollára i bývalú štátnu tajomníčku na ministerstve spravodlivosti Moniku Jankovskú.

Podľa jej advokáta Petra Erdösa bolo voči jeho klientke vznesené ďalšie obvinenie. "Týka sa to vyšetrovanej trestnej veci, kde už jej bolo vznesené obvinenie v marci. Na žiadosť klientky nemôžem uvádzať ďalšie podrobnosti ani to, či vypovedala alebo nie. Voči vznesenému obvineniu podala sťažnosť," skonštatoval Erdös.

Ten sa ujal aj obhajoby bývalej podpredsedníčky Najvyššieho súdu Jarmily Urbancovej, ktorá takisto voči vzneseným obvineniam podala sťažnosť. "Sú to dva skutky. Vypovedala výstižne a stručne. Vzhľadom na to, že tie skutky vykazujú veľmi nekonkrétne znaky toho, čo mala vlastne spáchať a ako to mala spáchať, tak ich jednoznačne poprela. Vyplývajú len z jednej svedeckej výpovede, pričom absentuje akýkoľvek ďalší dôkaz. Skutky nemôžem popísať, pretože sme v prípravnom konaní, ale majú sa týkať trestných činov korupcie a prijímania úplatku a následného podplácania," povedal Erdös.

Zároveň vyhlásil, že zadržanie Jarmily Urbancovej považuje za nelogické. Podľa jeho slov si jeho klientka preberá poštu, dostavuje sa na všetky predvolania a úkony orgánov činných v trestnom konaní. Navyše, podľa jeho názoru neexistujú dôvody na kolúznu väzbu a nehrozí ani riziko, že by v prípadných trestných činoch mohla pokračovať. "Pre mňa je preto absolútne nepredstaviteľné to, aké sú tu dôvody na jej zadržanie," uviedol Erdös.

Sťažnosti voči obvineniu podal aj sudca Richard Molnár. "Môj klient bol obvinený pre trestný čin prijímania úplatku a pre trestný čin zasahovania do nezávislosti súdu. Vypovedal, ale vzhľadom na neverejnosť prípravného konania k tomu viac nepoviem. Je to čerstvé, vyjadríme sa k tomu v sťažnosti, ktorú môj klient podal priamo do zápisnice," povedal obhajca Richarda M. Rastislav Palovič.

Na políciu bol v stredu predvedený aj sudca Najvyššieho súdu SR Jozef Kolcun. Jeho advokát Sergej Romža uviedol, že vypovedal k dvom skutkom. "Konkrétne ide o obvinenie z prijímania úplatku. Tam sú dva skutky, jedna suma je 30 000 eur a druhá suma je myslím 10 000 eur, ale ťažko sa vyjadrovať ku skutkom, ktoré sú založené na neurčitkoch. Teda nie je zrejmé, koho mal kontaktovať, kto mal jeho kontaktovať, v akej veci. Ťažko je možné za týchto okolností realizovať nejaké právo na obhajobu. Môj klient poprel spáchanie jedného aj druhého skutku, účastníkov nepozná a preto objektívne, podľa môjho názoru, tento skutok spáchať nemohol," povedal Romža.