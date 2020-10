Ako liečiť COVID-19 doma? Mierne príznaky nákazy zvládnete aj sami

Celoplošné testovanie, ktorého prvé kolo zažijeme už tento víkend, otvorilo veľké množstvo otázok.

Mnohí z nás sa zamysleli nad tým, čo ak budú mať pozitívny výsledok, hoci sa tak necítia. Pravda je, že väčšina inak zdravých ľudí prekoná COVID-19 bez príznakov alebo len s miernymi príznakmi. Tie zvládnete aj sami doma, hospitalizácia prichádza do úvahy až pri zhoršení stavu. Ako sa teda liečiť doma?

Mierne príznaky koronavírusu sú veľmi podobné chrípke. Dominujú nechutenstvo, únava, škrabanie v hrdle a ďalšie. V prípade postihnutia dolných dýchacích ciest sa objavujú dýchavica a bolesť na hrudi. Všetky tieto prejavy je možné mierniť voľnopredajnými liekmi, avšak pri korone by ste sa mali poradiť s lekárom. „Lieky zásadne užívame až po tom, ako sa poradíme s ošetrujúcim lekárom,“ upozorňuje všeobecný lekár Pavel Andiľ.

Horúčka

- Neodporúča sa zrážať ju hneď. Ak však vystúpi nad 38 °C, skúsiť môžete paralen, ktorý menej zaťažuje žalúdok, prípadne ibalgin či aspirín. Ak však vysoké horúčky nepoľavia ani na piaty deň, mali by ste kontaktovať svojho lekára.

Suchý kašeľ

- Je vhodné podávať sirupy z kategórie mukolytiká alebo antitusiká. Sú voľne predajné a váš lekár a magistra v lekárni vám určite odporučia vhodné značky.

Upchatý nos

- Účinné je preplachovať nos morskou vodou, krátkodobo pomáhajú nosové spreje, ktoré zmenšujú opuch nosovej sliznice.

Únava

- Samozrejme, v prvom rade treba oddychovať. Mali by ste mať dostatok tekutín a ľahkej stravy. Mala by obsahovať čerstvé ovocie a zeleninu s obsahom vitamínov C, D a prvkov, ako sú zinok a selén. Dobré sú aj overené recepty starej mamy – slepačia polievka alebo zázvorový čaj. Dôležitá je aj celková psychická pohoda.

Sťažené dýchanie, tlak na hrudi

- Patria k závažným príznakom choroby a rozhodne o nich musí vedieť doktor. Z domácich receptov je vhodné natierať hruď mentolovou alebo inou chladivou masťou, čím sa uľahčí dýchanie.