Nemecká modelka Brenda Pateaová je v 20. týždni tehotenstva a tvrdí, že otcom jej dieťaťa je tenista Alexander Zverev (23).

Informoval o tom portál ubitennis.net. Zverev tvoril s Pateaovou pár, noKaždý človek, ktorý vstúpi do vzťahu so športovcom, musí veľa obetovať. Dieťa nebolo plánované, ale urobím všetko pre to, aby vyrastalo v harmonickom prostredí," uviedla modelka pre bild.de.

Tiež povedala, že sa so Zverevom neplánujú dať opäť dokopy. "Mám šťastie, že si môžem dovoliť vychovávať ho sama," dodala Pateaová. V budúcnosti však budú musieť vyriešiť otázku starostlivosti o dieťa.

Podľa ATP zarobil Zverev za svoju kariéru na odmenách 22,8 milióna dolárov.