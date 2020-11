Chrumkavé jesenné sušienky s tymianom (bez lepku a laktózy)

Deka, horúci čaj a jesenná pohoda. Chýba už len niečo voňavé, čo naplní celý váš domov teplom jesene.

Skúste napríklad netradičné sušienky s vôňou tymianu podľa receptu od foodblogerky Lenivej kuchárky. Nielenže spríjemnia domáce leňošenie, ale naviac nezaťažia váš žalúdok. A to ani vtedy, keď si nedokážete poradiť s lepkom, či laktózou.

Ingrediencie (na 40 sušienok)

125 g celozrnnej pohánkovej múky

50 g bezlepkovej zmesi na pečenie K-free

50 g strúhaného kokosu

2 ČL speculaas korenia

100 g trstinového cukru

125 g bezlaktózového masla K-free

30 ml brandy

bielok na potretie

čerstvý tymian

Postup

V miske odvážime pohánkovú múku, K-free bezlepkovú zmes na pečenie a strúhaný kokos, pridáme speculaas korenie, trstinový cukor a vareškou premiešame. Pridáme na kocky nakrájané K-free maslo izbovej teploty, prilejeme brandy a rukou vymiesime na hladké cesto. Rozdelíme ho na 2 menšie placky, zabalíme do potravinovej fólie a odložíme na hodinu do chladničky.

Po uplynutí času cesto vyvaľkáme na múkou pomúčenej podložke na približne 0,5 cm hrúbku a pomocou formičky vykrojíme krúžky, ktoré prenesieme na plech vyložený papierom na pečenie. Vrchnú stranu sušienok potrieme bielkom a do každej sušienky jemne vtlačíme malú vetvičku tymianu. Sušienky vložíme do rúry vyhriatej na 190 °C a pečieme 12 minút. Po 6 minútach plech otočíme a pečieme zvyšných 6 minút, aby sa upiekli rovnomerne. Vychladnuté podávame so šálkou horúceho medového čaju.