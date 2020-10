Bývalý biatlonista bude možno opäť oslavovať: Čaká Hurajta medailová rošáda?

Miesto olympijského bronzu striebro? Bývalý slovenský biatlonista Pavol Hurajt (42) možno po desiatich rokoch urobí vo svojej vitríne medailovú rošádu.

Všetko bude záležať na rozhodnutí Medzinárodného olympijského výboru (MOV).

Jednotka pre integritu biatlonu (BIU) na základe rozhodnutia Športového arbitrážneho súdu (CAS) informovala, že ruský biatlonista Jevgenij Usťugov (35) príde o ďalšie dve olympijské medaily na základe krvných údajov zhromaždených v rámci programu biologických pasov na zisťovanie účinkov dopingu. Jednu z nich získal v pretekoch s hromadným štartom na 15 km na ZOH 2010 vo Vancouvri. Ak toto rozhodnutie potvrdí MOV a posunie medailistov, môže získať pôvodne bronzový Hurajt striebro.

"Očakávam, že ruská strana sa odvolá proti tomuto rozhodnutiu a celý proces sa tým natiahne. Samozrejme, že by ma posun medailistov potešil. Neviem, kto rieši odovzdávanie medailí v takýchto prípadoch, či Slovenský olympijský a športový výbor alebo Medzinárodný olympijský výbor. Ja by som problém vrátiť bronzovú medailu nemal," povedal pre Čas.sk Pavol Hurajt, no zároveň sa obáva, či Rus Usťugov aj po konečnom rozhodnutí vráti zlatú medailu.

"Mám obavu, či ju vráti a či sa tak dostane k druhému Francúzovi Martinovi Fourcadovi. Ja sa neobávam, že Fourcade by mi striebro neposlal," myslí si.

Rodák z Popradu si oslavu olympijského bronzu v roku 2010 užil a ešte dnes na ňu rád spomína. "Ja som si to celé vtedy poriadne užil, privítanie doma, rôzne oslavy a všetko, čo s tým súviselo. Nikdy na to nezabudnem. A či by som oslavoval teraz striebro? Asi iba v kruhu rodiny," prezradil. Zatiaľ nechce riešiť, či by mu SOŠV doplatil odmenu, ktorú vtedy za bronz dostal. "Neviem, či takéto niečo má v stanovách, ale doplatok za striebro by ma potešil," smeje sa.

Hurajtova bronzová medaila by tak putovala do rúk Rakúšana Christophera Sumanna, ktorý skončil v pretekoch na štvrtom mieste. "Toho trochu ľutujem. Neužil si žiadne oslavy a teraz po desiatich rokoch by mu poštou prišla medaila," zamyslel sa bývalý biatlonista, ktorý momentálne prevádzkuje v Štrbe kolibu.

"Počas prvej vlny sme boli nútení kolibu zavrieť, ale prežili sme to. Teraz sme opäť zatvorení kvôli opatreniam pandémie koronavírusu, ale neprekáža nám to, lebo aj tak by sme v týchto mimosezónnych mesiacoch zatvorili. Dlhšie sme totiž plánovali rekonštrukciu kuchyne a časti reštaurácie," uzavrel Hurajt.