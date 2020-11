Týmto farmám záleží na zdraví. Zvieratá nekŕmia chémiou

Na západnom a strednom Slovensku nájdete družstvá patriace spoločnosti Sanagro, ktoré pri chove nepoužívajú geneticky modifikované krmivo (GMO free). Takéto výrobky patria medzi to najkvalitnejšie, čo doma máme.

Ľudia čoraz viac preferujú lokálne, prírodné, organické, či GMO free potraviny. Výnimkou nie sú ani slovenskí spotrebitelia, ktorí inšpirujú aj domácich farmárov. Mnohí preto začali kŕmiť svoje zvieratá len takým krmivom, ktoré neobsahuje chémiu.

Otvoriť galériu Zdroj: Sanagro

SANAGRO: Zdravie je cennejšie

Takýto chov je síce drahší a pre farmárov ekonomicky menej efektívny, no hovoria, že dôležitejšie je v tomto smere vyhovieť zákazníkovi. „Zdravie ľudí i našich zvierat je prednejšie, a preto sme sa na piatich družstvách zaviazali nepoužívať žiadne geneticky modifikované produkty. Naše výrobky tak môžu nosiť označenie GMO free, čo znamená, že neobsahujú geneticky modifikované zložky,“ hovorí riaditeľ spoločnosti Sanagro Tomáš Kohút. Na čele tejto skupiny, ktorá patrí medzi najväčšie poľnohospodárske spoločnosti u nás, stojí už tri roky.

Na svojich farmách chovajú tisíce kusov hovädzieho dobytka a ročne nadoja takmer 14 miliónov litrov mlieka. Mäso, mlieko, či mliečne výrobky z týchto zvierat si môžete kúpiť napríklad v ich vlastnej Družstevnej predajni Sanagro v obľúbenom bratislavskom Fresh Markete.

Otvoriť galériu Zdroj: Sanagro

Domáca zelenina a strukoviny ako nedostatkový tovar

Mimochodom, mliečne výrobky značky Bukovina, ktorú taktiež vlastní Sanagro, sa vyrábajú aj z mlieka, ktoré pochádza práve od kráv a oviec z GMO free fariem. Potraviny, ktoré Sanagro vyrobí a dokáže ich slovenský spotrebiteľ skonzumovať, ponecháva výlučne na našom trhu.

Otvoriť galériu Zdroj: Sanagro

Pri mäse a mlieku to však nekončí. Slováci sa rozhodli pestovať aj vlastnú cibuľu, ktorú zasiali na farme pri Senici a plánujú tam od budúceho roka pestovať aj ďalšie druhy zeleniny. Dokonca sa púšťajú aj do produkcie bio vajec na jednej z najväčších eko fariem na Slovensku v obci Húšky na Záhorí. „Aktuálne na Záhorí rozbiehame i produkciu medu s vlastným včelárom. Premýšľame aj nad balením domáceho hrachu, slnečnice, či iných strukovín. Z hľadiska lokálnosti je toto veľmi nedostatkový tovar, o ktorý náš trh prišiel vstupom do Európskej únie a rozmachom dovozu lacnejších zahraničných potravín,“ priznáva Tomáš Kohút zo Sanagra.

Otvoriť galériu Zdroj: Sanagro

Slovenské vajíčka

Mnohí Slováci si stále častejšie všímajú aj pôvod vajíčok a to, v akých podmienkach boli sliepky chované. Keď prídete napríklad na farmu Samuela Jurkoviča do Sobotišťa pri Senici, nájdete tu stovky sliepok pobehovať vo voľnom výbehu. „Nám a verím, že aj ďalším farmárom, nie je jedno, ako ich zvieratá žijú. Keď sú zdravé a silné, potom také sú aj ich produkty. A to ocenia aj zákazníci. Mesačne nám naše sliepky znosia okolo 7 000 vajec. Kvôli vysokému záujmu však budeme ich chov rozširovať, konkrétne na našej eko farme na Záhorí,“ dodáva Tomáš Kohút.

Otvoriť galériu Zdroj: Sanagro

Domáce zostane doma

Slovenskí farmári vedia, že produkcia lokálnych výrobkov a potravín, ktoré sú vyprodukované na báze humánnosti, je behom na dlhé trate. No zároveň veria, že z dlhodobého hľadiska má takýto prístup k poľnohospodárstvu a k slovenskému zákazníkovi veľký význam. „Naše výrobky umiestňujeme cielene tam, kde vieme, že nájdu svojho spotrebiteľa. Buď idú do našej vlastnej družstevnej predajne, alebo do maloobchodnej siete, ktorá je orientovaná na predaj lokálnych potravín. Aktuálne tiež rokujeme aj s väčšou farmárskou sieťou, ktorej by sme mohli dodávať naše produkty. Našim cieľom je ponechať všetku kvalitnú produkciu na Slovensku,“ uzatvára Tomáš Kohút zo Sanagra.

Ktoré farmy majú certifikát tzv. čistej línie bez použitia GMO

Food Farm Trnava

Poľnohospodárske družstvo Dolné Otrokovice

AFG Turčianske Teplice

Agrovia Bratislava

Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča Sobotište