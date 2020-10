Pohár trpezlivosti pretiekol: Primátor Košíc a starostovia povedali pred testovaním dosť

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý) spolu so starostami košických mestských častí odmietajú neustále presúvanie ďalších úloh týkajúcich sa zabezpečenia plošného testovania z centrálnej úrovne na plecia samosprávy.

Informoval o tom hovorca mesta Košice Vladimír Fabian. Mesto má podľa najnovšieho zoznamu úloh okrem iného zabezpečiť testovanie ľudí bez domova, zabezpečiť ochranné pomôcky, vykonať dezinfekciu po skončení testovania a vyplatiť oproti pôvodnému plánu zvýšenú sumu odmeny 100 eur na jednu administratívnu silu za deň testovania.

„Podľa najaktuálnejších pokynov sme boli požiadaní pomôcť armáde zabezpečiť viacero vecí, ktoré sa nedajú z centrálnej úrovne. To je však v praxi v našom meste nerealizovateľné. Nie je možné zo dňa na deň obstarať tony materiálov a ochranných prostriedkov, ktoré by sme v Košiciach potrebovali pre celoplošné testovanie,“ uviedol Polaček, ktorý na túto tému absolvoval videohovory aj s členmi Únie miest Slovenska, armádou a predstaviteľmi ministerstiev.

Mesto má síce vo svojich skladoch obmedzené množstvo ochranných prostriedkov, ale tie sú určené pre vlastných zamestnancov vrátane mestských policajtov, ktorí sa takisto zúčastnia na testovaní. Primátora mrzí, že magistrát mesta spolu so starostami mestských častí síce vytypovali pre účely celoplošného testovania priestory až pre 300 odberových tímov, no armáda mnohé z nich z rôznych príčin odmietla. Definitívne počty schválených miest na testovanie, ako aj to, koľko tímov by v nich malo pôsobiť, pritom nemusia byť podľa neho známe ešte ani deň pred začiatkom testovania.

Starostka Myslavy Iveta Šimková (nezávislá) sa na krízovom štábe pýtala, kto dokáže vykonávať testovanie 15 hodín v kuse. Položila si aj otázku, či bude vôbec možné otestovať za tak krátky čas a pri tak nízkom počte odberných miest všetkých Košičanov. „V pondelok sa hovorilo ešte o trojdňovom testovaní a dnes už len o dvoch dňoch. Asi nie som jediná, kto má obavy. Matematika nepustí, tí ľudia sa nestihnú v Košiciach otestovať,“ dodala Šimková.