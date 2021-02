Babsy Jagušák Heribanová je už viac ako tri roky mamou malej Izabelky, ktorú spoločne vychováva so svojim manželom Jozefom. Ako prezradila, z dcérky je však nielen veľká škôlkarka, no aj riadna parádnica so všetkým, čo k tomu patrí, a tak dievčatá riešia denne šaty a účesy. A hoci Babsy pre svoju princeznú často vyhľadáva spoločnosť iných detí, do druhého sa zatiaľ nehrnie. Má na to pádny dôvod!