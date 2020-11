Slobodnej mame hrozí mastná pokuta a väzenie: Zistíte dôvod, budete neveriacky krútiť hlavou

Katy Simpson (29) sa rozhodla nechať svojho syna Damiena (6) a dcéru Alishu (6) doma napriek tomu, že školy sa vrátili z predĺženej letnej prestávky do normálneho režimu už minulý mesiac. Mladej mame hrozí väzenie za to, že kvôli obavám z koronavírusu odmietla poslať svoje deti späť do školy.

Podľa britského portálu Mirror má dvojnásobná mama cukrovku 1. typu, astmu a nedostatočne aktívnu štítnu žľazu, čo ju podľa pokynov NHS klasifikuje ako klinicky zraniteľnú. Katy sotva vyšla z domu, odkedy boli v marci prvýkrát zavedené opatrenia proti koronavírusu a tvrdí, že chodí iba do obchodov, kde robí rýchle nákupy.

Nechcela sa viac vystavovať vírusu, a tak sa rozhodla nechať deti doma. Tie navštevujú školu Galileo Academy Trust v štáte North Yorks. Znepokojená Katy učiteľom povedala, že jej deti zostanú v dohľadnej budúcnosti doma. Začiatkom tohto týždňa ju ale navštívil pracovník sociálnej starostlivosti, ktorý jej odovzdal varovný list súdu. V liste stálo, že jej hrozí mastná pokuta vo výške viac ako 2000 eur a až tri mesiace väzenia, ak nepošle svoje deti do školy.

Podľa školského zákona z roku 1996 možno konštatovať, že rodičia porušujú zákon, ak ich dieťa pravidelne nechodí do školy a neexistuje primerané opodstatnenie. „Zameškané vyučovanie poškodzuje možnosť žiaka dosiahnuť dobré vzdelanie. Znižuje to vyhliadky do budúceho života, narušuje školské rutiny a učenie ostatných. Môže to spôsobiť, že žiak a komunita budú zraniteľní voči asociálnemu správaniu a kriminalite mládeže,“ nachádza sa v liste úradníka, ktorý zastupuje školu.

„Obzvlášť ma znepokojuje, že napriek tomu, že ste si uvedomili vážnosť situácie, ste nielen nedokázali zabezpečiť pravidelnú dochádzku svojich detí do školy, ale tiež ste sa nezúčastnili stretnutí a neprijali pomoc, ktorá vám bola poskytnutá. Z tohto hľadiska mi nezostáva nič iné, ako začať trestné stíhanie pre závažnejší trestný čin podľa školského zákona z roku 1996 v rozpore s § 444 ods. 1A. Tento trestný čin znamená, že ak vás súd uzná vinnou, môže vám uložiť pokutu viac ako 2000 tisíc eur a uložiť trest odňatia slobody až na tri mesiace,“ písalo sa ďalej v liste.

Nezamestnaná Katy tvrdí, že nemá v pláne vrátiť svojho syna a dcéru do školy aj napriek písomnému varovaniu. Katy rovnako poznamenala, že keď dostane koronavírus, tak zomrie. „Som slobodná mama a nemám okolo seba svoju rodinu, aby mi pomáhala s deťmi. Toto riziko nemôžem podstúpiť. Aj keby ich do školy vozili iní ľudia, množstvo ľudí s ktorými by prišli do styku, by pre mňa bolo nebezpečné. Môj syn má tiež astmu, takže riziko sa netýka len mňa,“ dodáva.