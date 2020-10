Raketový posun vo vzťahu: Hviezda Oteckov Dominika Kavaschová čaká bábätko

Herečku Dominiku Kavaschovú (31) diváci pravidelne spoznávajú na televíznych obrazovkách, predovšetkým v úspešnom seriáli Oteckovia.

Necelý rok tvorí oficiálny pár s hercom Danielom Fischerom (33), s ktorým účinkuje aj na doskách Slovenského národného divadla. Dominike sa darí tak v pracovnom, ako aj v osobnom živote. Čerešničkou na torte je očakávané dieťatko, ktoré svetlo sveta uzrie už o pár mesiacov. Herecký pár sa tak teší na svoje prvé bábätko.

História vzťahu Kavaschovej a Fischera siaha ešte k ich študentským časom na umeleckej škole. Fischer herečku veľmi obdivoval, cestu k nej si však našiel až o pár rokov neskôr. A je to láska ako hrom! Prednedávnom sa ako frontman kapely pochválil pesničkou, ktorú zložil iba pre ňu. Nazval ju príznačne - Donďa, tak ju totiž na vysokej škole prezývali. „Donďa“ sa objavila aj v jeho klipe a vzájomnými sympatiami k sebe teda rozhodne nešetria. Herci vytvorili zaľúbený pár a po necelom roku sa tešia z tej najkrajšej správy - z Kavaschovej bude mamička. „Dominika je ešte v úvode tehotenstva. Pochopiteľne, nechce o tom hovoriť, ale je to pravda. Čaká bábätko,” povedal Novému Času zdroj blízky herečke. Dominika, ktorú sme ohľadom tejto šťastnej správy oslovili, nám informáciu nepotvrdila, no už o pár minút celú vec zverejnila na svojej sociálnej sieti. „Naši drahí, milí, čo nás máte radi a prajete nám. Máme krásnu správu. Čakáme bábo. Veľmi sa naň tešíme. Držte nám palce,“ napísala k fotke, na ktorej sú aj s partnerom nesmierne šťastní.