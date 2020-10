Neuniesol tlak zo všetkých strán: Prezident FC Barcelona Bartomeu končí

Josep Maria Bartomeu v utorok rezignoval na post prezidenta španielskeho futbalového veľkolubu FC Barcelona. Rovnaký krok spravila aj správna rada klubu.

Bartomeu odstúpil po silnejúcom tlaku od fanúšikov a sporoch s hráčmi, najmä s Lionelom Messim. Argentínsky futbalista chcel v lete Barcelonu opustiť, no vedenie mu to neumožnilo. V septembri sa dokonca na podporu odvolania prezidenta uskutočnila petícia členov klubu, na ktorej sa objavilo 16.250 podpisov. Vďaka nej sa v dňoch 15. a 16. novembra malo konať referendum. To sa však po jeho rezignácii neuskutoční.

O uvoľnený post sa podľa španielskych médií uchádzajú 47-ročný podnikateľ Victor Font, ako aj bývalý prezident Joan Laporte.