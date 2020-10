Organizátori Tour de France zrušili štvrtkovú slávnostnú prezentáciu budúcoročnej trate, dôvod je pandémia koronavírusu. Trať namiesto toho predstavia v nedeľu vo francúzskej televízii.

Pre pandémiu museli presunúť tohtoročnú edíciu na prelom augusta a decembra a zlá zdravotná situácia ovplyvní aj tú nasledujúcu. Budúcoročná Tour mala totiž odštartovať tromi etapami v Dánsku, no po presunutí futbalových ME, ktoré hostí aj Kodaň, i OH v Tokiu na leto 2021 sa ich krajina vzdala.

Organizátori nedávno prezradili, že budúcoročná Tour odštartuje 26 júna v Breste a v Bretónsku zostane štyri dni. Informovala o tom agentúra AFP.