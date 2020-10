Zoo v hlavnom meste vyslala samičku zubra do Bulharska: Špeciálna záchranná misia!

Poslali ju zachraňovať druh! Samicu zubra európskeho z bratislavskej zoo poslali k zubrom do bulharskej rezervácie v pohorí Rodopy.

Má tam prispieť k obnove populácie majestátneho zvieraťa, ktoré lovci v minulosti takmer vyhubili. Adaptácia však samici Prémii potrvá približne rok, no potom by sa mala poľahky spáriť s vhodným mladým býkom.

Prémia je jednoročná samička zubra európskeho, ktorá bola obyvateľkou bratislavskej zoo. V polovici októbra ju vypustili do výbehu v bulharskom pohorí Rodopy, kde má v budúcnosti rozšíriť populáciu zubrov, ktoré takmer vyhubili. „Transport trval dva dni a prebehol bez problémov,“ uviedla hovorkyňa zoo Zuzana Chalupová. Ako doplnila, v týchto dňoch sa samička Prémia už nachádza v bulharských Rodopách.

„Cieľom reintrodukcie zubra je obnoviť populáciu zubrov európskych v pohorí Rodopy, kde boli v dôsledku lovu ľuďmi vyhubené,“ vysvetlila. V októbri 2013 bolo vo východných Rodopách vypustených päť zubrov európskych. V roku 2015 sa tam narodilo prvé mláďa a do konca roka 2019 ich bolo až päť. „Mladý zubor si zvyká na nové prostredie približne rok. Na začiatku žije odddelene, no postupne sa so stádom stretáva a socializuje sa,“ dodala Chalupová s tým, že budúci rok pribudne k samiciam aj mladý býk, ktorý je geneticky vhodný na rozširovanie populácie.

Práve s ním vytvoria samice samostatné stádo, ktoré sa postupne pripojí k ostatným zubrom, ktoré v Rodopách žijú. „Vyhynutiu unikol o vlások na začiatku 20. storočia, keď v Európe prežilo v zajatí iba 54 jedincov,“ doplnila s tým, že z nich vznikla v súčasnosti populácia. V Európe ich žije približne 8 500, z toho 6 200 vo voľnej prírode.