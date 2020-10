Modelka Emily Ratajkowski čaká prvé dieťa: Prekvapí vás, čo povedala o výchove

Ukázala bruško! Modelka Emily Ratajkowski (29) je v šťastnom očakávaní.

S hercom a producentom Sebastianom Bear-McClardom (33) čakajú svoje prvé dieťa. Chcú ho vychovávať rodovo neutrálne, až kým nedovŕši 18 rokov.

Modelka (29) šťastné novinky zverejnila v magazíne Vogue. Zapózoval na titulnej strane s rastúcim bruškom v obtiahnutom negližé. Zdá sa, že je už vo 4. mesiaci. Taktiež v rozhovore uviedla, že s manželom Sebastianom chcú svoje dieťa vychovávať v rodovo neutrálnom prostredí, pretože mu nechcú vnucovať rodové stereotypy. Jej muž je herec a producent nezávislých filmov. Vzali sa v roku 2018. Ešte nevedia, akého je dieťa pohlavia.

„Keď môj manžel a ja hovoríme priateľom, že som tehotná, ich prvá otázka po „blahoželám“ je takmer vždy „Už viete, čo chcete?“ radi odpovedáme, že rod nebudeme poznať, až kým naše dieťa nebude mať 18 a ono nám to potom oznámi,“ uviedla modelka. „Páči sa mi myšlienka, že svojmu dieťaťu vnútim tak málo rodových stereotypov, ako sa len dá,“ dodala. No napriek tomu priznáva, že by rada porodila dievčatko, ktoré sa jej bude podobať.

