Česko vyhlásilo nočný zákaz vychádzania: Platí aj obmedzenie predaja či povinný home office

Doterajšie opatrenia mali len malý efekt. Preto sa česká vláda rozhodla ich ešte viac sprísniť.

Vyhlásila napríklad nočný zákaz vychádzania a obmedzila otváracie hodiny obchodov. Zároveň sa v utorok rozhodla požiadať parlament o predĺženie núdzového stavu. Ten aktuálne platí do 3. novembra. Kritická je situácia najmä v zdravotníctve.

Pred týždňom bolo približne 6 000 pozitívne testovaných zdravotníkov, teraz ich je už 13 000. Ich počet sa zvyšuje tempom tisíc nakazených denne. Nakazených je 2 600 lekárov, 6 000 sestier a 4 500 ostatných pracovníkov v zdravotníctve.

Nočný zákaz vychádzania

Od stredy nesmú ľudia v Česku vychádzať z domu v čase od 21.00 do 4.59. Výnimkou sú cesty do práce, výkon zamestnania a neodkladné cesty pre ochranu zdravia, života či majetku. Povolené je aj „venčenie“ psov do 500 metrov od bydliska a rozvážka potravín. Na dodržiavanie zákazu budú dozerať policajti, ktorí budú mať právo občanov legitimovať a kontrolovať.

Obmedzenie maloobchodu

Predajne musia ostať v nedeľu zatvorené. V ostatných dňoch môžu byť otvorené od 5.00 do 20.00. Nariadenie sa nevzťahuje na pumpy, lekárne a na obchody na letiskách či staniciach a v zdravotníckych zariadeniach. Výnimku majú aj reštaurácie, ktoré môžu aj mimo týchto hodín pripravovať jedlá na rozvoz či odnesenie si so sebou.

Povinný home office

Česká vláda prikázala firmám, aby povinne využívali home office pri všetkých zamestnancoch, ktorým to umožňujú charakter práce a prevádzkové podmienky.

Testovanie seniorov

V domovoch seniorov začnú na budúci týždeň plošné testovanie antigénovými testami. Pokiaľ sa odhalí infekčnosť viacerých klientov domova, urobia v celom zariadení aj PCR testy.

Obmedzenia v nemocniciach

Nemocniciam nariadili obmedziť starostlivosť, ktorá sa dá odložiť. To má uvoľniť lôžka pre pacientov s COVID-19

Obmedzenie trhov

Česká vláda obmedzila aj predaj na trhoviskách a v mobilných predajniach. To sa netýka pojazdných obchodov, ktoré vozia potraviny do malých obcí. Na trhoviskách je povolený iba predaj ovocia, zeleniny, mlieka, mäsa, vajec, medu, pekárskych a cukrárskych výrobkov, pokiaľ sú z domácej výroby. Pre trhy však platia obmedzenia, čo sa týka odstupu medzi stánkami a počtu zákazníkov. Jedlo tam tiež nemožno konzumovať.