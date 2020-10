Karanténa bez pozitívneho výsledku vás oberie o peniaze: Hrozí zamestnancovi bez testu vyhadzov z práce?

Po víkendovom pilotnom pretestovaní na COVID-19 Oravy a Bardejova platia v týchto lokalitách prísnejšie obmedzenia ako v iných lokalitách Slovenska.

Po budúcom víkende sa však rozšíria na celú krajinu. Negatívny výsledok testovania budete potrebovať aj na možnosť ísť do práce. Tí, ktorí sa nezúčastnia, musia totiž zostať v domácej izolácii. Ako bude riešiť takýchto pracovníkov zamestnávateľ, môže s nimi ukončiť pracovný pomer a kedy si budú musieť zaplatiť odvody zo svoho vrecka?

V rámci boja proti šíreniu koronavírusu sa Slovensko pripravuje na veľké víkendové pretestovanie. Bude bezplatné a dobrovoľné. Tí, ktorí sa ho nezúčastnia, sa však musia pripraviť na pobyt v domácej karanténe. „Po tomto víkende v okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín, Trstená a Bardejov a o týždeň v rámci celého Slovenska môže nastať situácia, že niektorý zo zamestnancov nebude mať absolvované testovanie a nebude mať k dispozícii ani PCR test v zodpovedajúcej časovej lehote,“ upozorňuje Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska.

A bude musieť zostať v karanténe. Takýto pracovník sa bude môcť dohodnúť so zamestnávateľom na dovolenke, práci z domu či voľne, ktoré si nadrobí, alebo bude mať absenciu. Vtedy dokonca hrozí skončenie pracovného pomeru.

Podľa hovorcu Národného inšpektorátu práce Ladislava Kerekeša by mal v súčasnej situácii zamestnávateľ citlivo zvážiť, či bude neprítomnosť zamestnanca v práci hodnotiť ako neospravedlnenú absenciu s príslušnými sankciami pre zamestnanca, „ktorých následkom môže byť výpoveď alebo aj okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, a to aj v prípade, ak to má výslovne uvedené v pracovnom poriadku,“ uviedol Kerekes. Odporúčajú každý prípad posudzovať individuálne.

Zdravotné odvody sú povinné

Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska

Aký je rozdiel medzi absenciou a voľnom bez mzdy?

- Z pohľadu odvodov zamestnanca je to to isté, akurát v prípade neplateného voľna sa zamestnanec a zamestnávateľ na tomto stave dohodnú a v prípade absencie k dohode nedôjde, a preto zamestnávateľ dá zamestnancovi na predmetné dni absenciu.

Čo urobí firma?

- Zamestnávateľ odhlási zamestnanca zo zdravotnej aj sociálnej poisťovne, teda bude mať prerušené poistenie.

Musí si ho platiť sám?

- Poistné na verejné zdravotné poistenie si musí platiť každý, a preto si bude musieť zamestnanec za predmetné dni zaplatiť vo svojej zdravotnej poisťovni preddavky ako tzv. samoplatiteľ. Výška mesačného preddavku na verejné zdravotné poistenie samoplatiteľa je mesačne 70,91 euro, takže zamestnanec si bude musieť zaplatiť alikvótnu čiastku (cca 24 €/10 dní), vzhľadom na počet dní voľna alebo absencie.

Čo iné odvody?

- Čo sa týka odvodov do Sociálnej poisťovne, tie nie sú povinné za dni voľna alebo absencie, a preto je na zamestnancovi, či sa na to obdobie poistí dobrovoľne alebo bude počítať s faktom, že ak nie, toto obdobie sa mu bude počítať ako prerušenie z pohľadu nemocenského, starobného, invalidného poistenia.

Do kedy sa musí zamestnanec prihlásiť?

Do zdravotnej poisťovne sa musí prihlásiť do 8 dní a ak si chce platiť aj odvody do Sociálnej poisťovne, tak hneď v prvý deň voľna.

Kedy hrozí vyhadzov

Lenka Ostró, advokátka kancelárie Havel & Partners Otvoriť galériu Lenka Ostró Zdroj: anc

- Neúčasť zamestnanca na testovaní nemusí automaticky znamenať skončenie pracovného pomeru, ale môže byť jeho príčinou. A to v prípade, ak zamestnanec bezodkladne neoznámi zamestnávateľovi, že na jeho strane nastala prekážka, pre ktorú nemôže vykonávať prácu. Zamestnanec musí oznámiť aj predpokladanú dĺžku tejto prekážky.

Nebude to neospravedlnená absencia

Martina Nemethová, Konfederácia odborových zväzov SR Otvoriť galériu Martina Nemethová Zdroj: anc

- Zastávame názor, že formálne nejde o prípad karantény, ale o obmedzenia slobody pohybu a pobytu, keď zamestnanec nemôže ísť do práce, lebo nedisponuje negatívnym testom. Zároveň však ide o plnenie občianskych povinností daných uznesením vlády. Zamestnancovu neprítomnosť v práci v tomto prípade je zamestnávateľ povinný ospravedlniť v zmysle §136 ods. 1 Zákonníka práce ako prekážku v práci z dôvodu všeobecného záujmu, konkrétne plnenia občianskych povinností, takže nejde o neospravedlnenú absenciu.

Môžete sa obrátiť na súd

Ladislav Kerekeš, hovorca Národného inšpektorátu práce Otvoriť galériu Ladislav Kerekeš Zdroj: anc

- Zamestnanec, ktorý sa domnieva, že skončenie pracovného pomeru bolo v rozpore s právnym poriadkom, môže do 2 mesiacov, odkedy mal pracovný pomer skončiť, podať na súd žalobu o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru. V takom prípade, ak súd rozhodne, že zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď, alebo ak s ním neplatne skončil pracovný pomer okamžite, a ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa nekončí, s výnimkou, ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával.

Čo sa môže stať po celoplošnom testovaní

- pilotne sa testovanie uskutočnilo vo vybraných okresoch minulý týždeň, na celom území bude nasledujúci víkend

- testovanie je síce dobrovoľné, ale pre tých, ktorí sa ho nezúčastnia, platia obmedzenia

- náhradou za bezplatný antigénový test môže byť certifikovaný PCR test (so stanoveným dátumom)

- veľké firmy môžu testovať pracovníkov v spolupráci s rezortom obrany

1. Negatívny výsledok

- zamestnanec môže ísť do práce

- zamestnanec môže využívať výnimky v rámci platných obmedzení

2. Pozitívny výsledok

- zamestnanec musí ísť do domácej karantény

- musí kontaktovať lekára a dodržiavať inštrukcie

- má nárok na pandemickú PN

3. Nezúčastní sa testovania

- musí ísť do domácej 10-dňovej izolácie, teda nemôže ísť ani do práce

- nemá nárok na pandemickú PN

Možnosti v zamestnaní

- dohodnúť sa so zamestnávateľom na čerpaní dovolenky

- dohodnúť sa na voľne, ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr

- dohodnúť sa na práci z domu (ak je možná)

- dohodnúť sa na neplatenom voľne, nedohodnúť sa a mať absenciu, nutnosť platenia odvodov