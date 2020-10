V Lamanšskom prielive zahynuli ďalší migranti vrátane detí: Britská vláda zvažuje sprísnenie migračnej politiky

Štyria migranti vrátane dvoch detí zahynuli v utorok po potopení člna v Lamanšskom prielive, cez ktorý sa pokúsili dostať z Francúzska do Británie. Informovali o tom francúzske úrady.

Podľa agentúry AFP úrady uviedli, že jeden muž sa utopil po potopení člna, žena a dve deti vo veku päť a osem rokov zomreli po tom, čo ich vytiahli z vody. Z vody vytiahli aj ďalších 14 ľudí. U niektorých zo zachránených vrátane zmienených dvoch detí zistili po vytiahnutí z vody zastavenie srdca, ďalší ľudia vrátane niekoľkých detí boli podchladení, dodala AFP.

Utečenci sa najčastejšie pokúšajú na lodiach z Francúzska dostať cez Lamanšský prieliv do Británie. Podľa britského rezortu vnútra francúzske úrady tento rok zadržali pri pokuse dostať sa nelegálne zo severu Francúzska do južného Anglicka viac ako 3000 ľudí. Podľa oficiálnych údajov sa od začiatku roka na stovkách malých člnov preplavilo cez Lamanšský prieliv do Spojeného kráľovstva viac ako 5000 ľudí.

Spojené kráľovstvo už viackrát vyzvalo vládu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, aby utečencom zabránila opustiť Francúzsko a vydať sa na nebezpečnú cestu do Británie.

Pred niekoľkými týždňami vyšli na verejnosť správy, že britská vláda zvažuje v rámci opatrení sprísnenej migračnej politiky vybudovať v prielive stroj na výrobu vĺn alebo že bude uchádzačov o azyl dočasne umiestňovať na ostrov Ascension, ktorý sa nachádza približne 6435 kilometrov od Británie.

Britská vláda viacero z týchto tvrdení odmietla, ministerka vnútra Priti Patelová však podľa vlastných slov "vyskúša všetky praktické opatrenia a možnosti v snahe zabrániť nezákonnej migrácii".