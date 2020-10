Bouček po prekonaní COVID-u opäť v nemocnici: Vážny krok!

Český moderátor Libor Bouček (39), ktorý účinkuje ako detektív v šou Zlatá maska, zamieril do nemocnice so šľachetným úmyslom.

Len krátko po vyliečení sa zo zákernej choroby COVID-19, ktorú mu diagnostikovali pred niekoľkými týždňami, sa rozhodol aktívne pomôcť iným ľuďom. Nie každý má totiž v boji s pandémiou také šťastie.

Po tom, čo boli aj s manželkou pozitívne testovaní na nový druh koronavírusu, sa Bouček rozhodol pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli s rovnakou chorobou v núdzi. Napriek tomu, že on už ochorenie šťastlivo prekonal, nezabúda na to, aké nepríjemné problémy mu spôsobilo.

Bouček najnovšie zamieril do pražskej vinohradskej nemocnice s úmyslom darovať krvnú plazmu, ktorá podľa viacerých odborníkov pomáha nepríjemné ochorenie prekonať. „Som rád, že som to urobil, a ak ma niekto bude nasledovať, budem mať radosť, pretože to je ten dôvod, prečo som to robil,“ uzavrel moderátor.