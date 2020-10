Naď uviedol veci na pravú mieru: Ochranné prostriedky zabezpečí štát, jasný odkaz obciam

Dezinfekciu a ochranné prostriedky na účely víkendového celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 poskytne samosprávam štát.

Môžu však pomôcť a zabezpečiť pre svojich dobrovoľníkov dezinfekciu, rúška či rukavice. Výdavky sa im preplatia podobne ako pri voľbách. Vysvetlil to minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) na utorkovej tlačovej konferencii. Biologický odpad zlikvidujú Ozbrojené sily (OS) SR, ak nebudú chcieť obce inak.

Každý starosta a primátor by mal už podľa ministra poznať svojho prideleného vojaka a mali by riešiť technické záležitosti. Hovorí, že štruktúry jednotlivých odberných miest sa postupne napĺňajú. V prípade potreby doplnia ľudí "zhora". Samosprávam sa náklady na pomôcky preplatia, ak doložia, že ich nakúpili na účel testovania. "Na tom dohoda je, to je nespochybniteľné," povedal.

"Nevyzývame samosprávy, aby si zabezpečovali ochranné pomôcky samy. My hovoríme, že zabezpečíme ochranné pomôcky pre celé tie tímy, ale ak môžu samosprávy sa postarať o svojich dohodárov, ktorí sú ako administratívny personál, a oni nemusia byť v overaloch, tak nech tie rúška, ak môžu, zabezpečia," uviedol. Vysvetlil, že samosprávy môžu pomôcť zabezpečením pomôcok pre svojich dobrovoľníkov. Ocenil, že to aj pri pilotnom testovaní mnohé robili samy od seba. V súvislosti s nákupom ochranných pomôcok upozornil, že Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR má zabezpečiť materiál tak, aby bol k dispozícii v prípade, že už nebude na trhu a nastane krízová situácia. "Štátne hmotné rezervy nefungujú ako supermarket," podotkol.

Vysvetlil tiež, že nie všetci dobrovoľníci a administratívni pracovníci budú pri testovaní potrebovať ochranné overaly. Podľa jeho slov to bude závisieť od konkrétnych podmienok v jednotlivých miestach. Poukázal na skúsenosti z Oravy a Bardejova, kde boli často administratívni pracovníci za plexisklom, mali respirátory, odstupy, nerobili odbery a zdravotníci zhodnotili, že obleky nepotrebujú. "Budeme s tým hospodárne narábať. Ochranný oblek je určený pre tých, ktorí ho potrebujú," podčiarkol.

V súvislosti s odmenami v jednotlivých tímoch priblížil, že zdravotníci budú dostávať sedem eur na hodinu plus 20 eur za pozitívne testovaných. Dvoch administratívnych pracovníkov zabezpečí podľa neho samospráva, uzavrie s nimi dohody podobne ako pri voľbách. Každý dostane 100 eur v hrubom na jeden deň, suma bude zdanená. Na odberných miestach budú tiež dobrovoľníci, ktorí nemajú nárok na finančnú odmenu, dostanú však stravu a ochranné prostriedky. Rovnako budú pomáhať vojaci.

Minister doplnil, že dezinfekciu odberných miest v mnohých prípadoch zabezpečia na základe lokálnej dohody napríklad hasiči či dobrovoľné hasičské zbory, prípadne aj ozbrojené sily. Ochranné prostriedky zabezpečí štát, až na pomôcky pre dvoch administratívnych pracovníkov zo samosprávy. Ak by však mali mestá s problém s takýmto zabezpečením, štát im podľa jeho slov pomôže. V súvislosti s biologickým odpadom pri testovaní deklaroval, že aj počas pilotného víkendu ho odviezli OS SR a postupne ho budú likvidovať. Inak to bolo podľa jeho slov len ak samospráva povedala, že má zmluvu s firmou, ktorá to dokáže urobiť.

Informoval tiež, že odpovede pre samosprávy sú spracované aj v Komunálnom spravodajcovi Združenia miest a obcí Slovenska, pričom obsah pripravil rezort obrany.