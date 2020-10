Sagan je stále pri sile: Najazdil viac ako polomer Zeme!

Stále je pri sile! Presne to si myslí Peter Zánický (47), prvý tréner cyklistu Petra Sagana (30), ktorý iba pred pár dňami ukončil sezónu.

V dôsledku pandémie musel výrazným spôsobom upraviť svoj kalendár. Jeden sľub však dodržal na 100 %. Zučastnil sa dvoch po sebe idúcich Grand Tour podujatí, na ktorých najazdil za takmer dva mesiace viac ako polomer zemegule.

Zánický hľadal ľahko superlatíva, ktorými by opísal výkony trojnásobného majstra sveta. „Bolo vidieť, že Peter bol na Gire na oveľa väčšom leveli, ako bol na Tour. Je skvelé, že sa mu podarilo zvíťaziť aspoň v jednej etape. Z môjho pohľadu by som to zaradil medzi jeden z Peťových najpamätnejších momentov celej kariéry. To víťazstvo demonštrovalo, že Peter je stále pri sile a nepatrí do starého železa. Bohužiaľ pre nás, Démare mal pravdepodobne životnú formu a Peťa jednoducho prešprintoval. Cyklámenový dres získal zaslúžene, to mu treba športovo uznať. Jednoducho bol najsilnejší,“ povedal Zánický pre Nový Čas a v chválení pokračoval ďalej.

„Naozaj, klobúk dole pred Peťom. Tá kombinácia Giro - Tour bola naozaj šialená. Na to si netrúfnu pretekári vo vrcholovej forme. Peter však vsadil na tú kartu a vybojoval dvakrát druhé miesto v bodovačkách. To je pre mňa veľké prekvapenie, aj keď áno, história si pamätá len víťazov. Na druhú stranu si vezmite, že Peter má za dva mesiace viac ako 6 000 km v nohách. To my niektorí neodjazdíme za taký čas ani na aute. Myslím si, že Peťo slovenskú športovú verejnosť nesklamal, aj keď tam chýbala tá čerešnička na torte v podobe aspoň jedného dresu,“ dodal Zánický.

Trasa Tour de France: 3 483 km

Trasa Giro d‘Italia: 3 497 km

Spolu: 6 980 km

Polomer Zeme: 6 371 km