Prezidentka Čaputová sa stretla s vedcami: Varovanie expertov v súvislosti s celoplošným testovaním

Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska na koronavírus musí prebehnúť bez toho, aby bolo ohrozené zdravie občanov a taktiež fungovanie nemocníc a poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Po rokovaní s expertmi v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou a celoplošným testovaním to povedala prezidentka Zuzana Čaputová. Prezidentka tiež považuje za dôležité, aby ľudia počúvali v čase pandémie hlas vedcov, odborníkov či lekárov. Považuje ho za absolútne relevantný.

Odborníci podľa prezidentky považujú za veľmi dôležitú dostupnosť testovania. Kľúčový faktor je zníženie mobility, ktorý je nevyhnutný. "Ľudia sa chcú testovať. Počúvam príbehy ľudí, ktorí čakajú niekoľko dní na testy," poznamenala.

Bezplatné PCR testy na zistenie nového koronavírusu sú podľa hlavy štátu vecou politického rozhodnutia, kam investovať finančné a ľudské zdroje. "PCR testy sú presnejšie a zachytávajú výskyt ochorenia v širšom časovom pásme," hovorí prezidentka. Myslí si, že dostatočný počet odberných miest by sa mohol zaobstarať aj mobilnou formou, aby bolo testovanie dostupné každému.

Vedci navrhli, ako bojovať proti pandémii. Hovoria o posilnení testovania, trasovaní, no varovali aj pred tým, aby celoplošné testovanie bolo interpretované ako jediná alternatíva k uzavretiu krajiny. "Aktívne monitorovať epidemiologickú situáciu na regionálnej úrovni, dôležité je frekventované testovanie ohnísk antigénovými testami, obmedzenie mobility, treba posliniť systémy vyhľadávania, zvýšiť kapacity RÚVZ, zabezpečiť zadarmo testovanie pre občanov, ktorí majú podozrenie na Covid-19, testovanie všeobecnými lekármi," prezentovala Silvia Pastoreková spoločné vyhlásenie vedcov.

"Ak ľuďom obmedzíme pohyb, je fér, aby ľudia z iných krajín neprichádzali na Slovensko bez kontroly," skonštatovala prezidentka. Dodala, že aj odborníci zdôraznili potrebu kontrol na hraniciach. Využiť by sa mohli aj aplikácie na kontrolu karantény.

Hlava štátu opäť pripomenula, aby zdravotníci, ktorí budú na plošnom testovaní, nechýbali potom v nemocniciach a pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. To isté platí aj pre zdravotnícky materiál a pomôcky. Personálne kapacity by nemali chýbať ani pri dohľadávaní kontaktov. Čaputová skonštatovala, že pri celoplošnom testovaní by sa tiež nemali znížiť vysoké medicínske a hygienické štandardy. Verí, že sa to všetkým zložkám podarí zabezpečiť.

Na margo dezinformácií, ktoré sa o testovaní na nový koronavírus šíria na sociálnych sieťach, prezidentka povedala, že v týchto dňoch sa s nimi Slovensko vyrovná ťažko. "Myslím, že v letných mesiacoch sme zanedbali prácu s dezinformáciami," poznamenala Čaputová.