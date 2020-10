Okolo Hamiltona sa motá drobné žieňa: Angela je jeho anjel strážny

Mohol by zbaliť každú, ktorú stretne. Lewis Hamilton (35) si však pustil k telu jedno drobné žieňa, ktoré si musel všimnúť každý, kto videl čo i len jediný prenos z pretekov F1.

Plavovláska je pri ňom pred štartom, v cieli je prvá pri ňom. Volá sa Angela Cullenová (46) a v oficiálnych záznamoch je bývalá pozemná hokejistka vedená ako fyzioterapeutka s rozšírenou právomocou. Motoristické médiá hovoria, že Angela je Lewisov anjel strážny.

Lewis Hamilton sa bez nej nepohne, kdekoľvek sa práve jazdí. Angela ho sprevádza nielen v paddocku F1, ale aj mimo neho. „Angeline ruky sú úžasné. Bez nich by som sa nikdy nedal dohromady tak rýchlo,“ tvrdí víťaz rekordných 92. veľkých cien, okolo ktorého sa točilo veľa krásnych žien, no on si vybral Angelu. „Jej ruky naozaj liečia. Viem, o čom hovorím, ale pre mňa je nenahraditeľná aj v mentálnej príprave,“ pokračuje Lewis. Ten Švajčiarke dôveruje natoľko, že jej zveril aj svojho psa Roscoa, ktorého môže venčiť len pár vyvolených.

Angela Cullenová je zodpovedná za stravu, za to, koľko šampión spí, koľko trénuje, riadi jeho cestovné plány, no predovšetkým mentálny tréning šesťnásobného šampióna.

„Je fyzioterapeutkou, osobnou asistentkou, bodyguardom, šoférkou, čašníčkou, dôverníčkou, komorníčkou v jednom. Štyri dni v týždni, keď sú preteky, je s ním každú minútu týchto dní a nocí,“ tvrdí známy fotograf efjednotky Kym Illman.