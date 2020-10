Originálny nápad: Pozrite, ako chcú testovať vo Vranove nad Topľou

Mesto Vranov nad Topľou plánuje na víkendové celoplošné testovanie obyvateľstva na nový koronavírus spolu 17 odberových miest.

Primátor Ján Ragan v utorok avizoval snahu samosprávy zriadiť jedno z nich v priemyselnom parku. Jeho výhodou má byť testovanie priamo v motorových vozidlách jednotlivých obyvateľov. "Ak sa nám toto podarí, bude to veľká vec, pretože tam budú môcť ľudia prichádzať autami, bude to na otvorenom priestore. Ľudia budú mať aj určité pohodlie, pretože budú môcť sedieť v autách," predstavil Ragan zámer samosprávy s tým, že toto odberové miesto by mohlo i odľahčiť nápor na ostatné. Ďalšie testovacie miesta majú kopírovať volebné miestnosti. Mesto sa ale i v rámci nich bude snažiť premiestniť ich do exteriérov, prípadne vestibulov jednotlivých budov.

Ako Ragan doplnil, mesto aktuálne hľadá dobrovoľníkov na výpomoc pri testovaní, naopak, na materiálne zabezpečenie testovania je pripravené. Čo sa týka obstarania osobných ochranných pomôcok, primátor očakáva súčinnosť ozbrojených síl. Pokyny pre obyvateľov mesta bude samospráva priebežne komunikovať.