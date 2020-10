Čo avizoval, to aj splnil: Pražský primátor nastúpil do nemocnice ako dobrovoľník

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) v utorok nastúpil ako dobrovoľník do Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady. Pracovať bude na oddelení prijímajúce pacientov s podozrením na nákazu chorobou covid-19, ale zatiaľ čakajúci na výsledky testu.

Do nemocnice bude chodiť nasledujúcich 14 dní vo svojom voľnom čase a funkciu primátora to vraj neovplyvní. "Ja to beriem s pokorou a rešpektom a dúfam, že to motivuje ďalších, ktorí by mohli ísť pomôcť," povedal pri nástupe Hřib, ktorý vyštudoval III. lekársku fakultu a získal titul MUDr., ale v nemocnici nepracoval.

"Vyhodnotil som, že prudko sa zhoršujúca situácia v nemocniciach je pre Prahu v súčasnosti práve tou najväčšou výzvou. Hoci tento problém na magistráte v rámci našich možností intenzívne riešime, je potrebné, aby som naň týmto krokom ešte viac upozornil a aspoň svojím osobným prispením podporil lekárov," povedal ČTK Hřib. Hřib bude pracovať na centrálnom covidovom príjme s názvom Fever clinic. "Budem robiť v podstate vstupné vyšetrenie pacienta, spísanie dokumentácie a budem poruke skúsenejším lekárom," povedal. Pracovať bude v tzv. Red zóne, kedy na sebe bude mať všetky ochranné pomôcky a celotelový oblek.

Na chod magistrátu vraj nebude mať práca v nemocnici vplyv. "Odpadlo mi množstvo povinností ceremoniálneho charakteru, kedy sa nekonajú žiadne akcie, kde by som mal mať napríklad úvodné slovo, takže je možné, aby som si usporiadal kalendár tak, že môžem ísť na popoludňajšiu zmenu do nemocnice," povedal Hřib. "Motivovať ľudí k tomu, aby nejakým spôsobom išli pomôcť, je z môjho pohľadu bytostnou súčasťou výkonu funkcie primátora," dodal.

Pomoc uvítal riaditeľ nemocnice Petr Arenberger. "Vnímame jeho rozhodnutie ako veľmi motivujúce pre všetkých lekárov, sestry a zdravotnícky personál, ktorí majú home office. Myslím si, že je to veľmi dobrý príklad," povedal Arenberger. Dĺžka zaškoľovania dobrovoľníkov záleží na praxi a vzdelaní. Lekári, ktorí svoju prax nevykonávajú, čo je prípad aj Hřiba, budú pracovať spoločne so skúseným lekárom. V nemocnici na Vinohradoch v súčasnosti pomáha kvôli pandémii 150 medikov.

"Predpokladáme, že podľa čísel, ktoré máme naplniť, počas budúceho a toho ďalšieho týždňa budeme ďalších minimálne 150 pomocníkov potrebovať," povedal Arenberger. Kapacitu lôžok prispôsobuje nemocnica podľa potreby hospitalizácie. V súčasnej dobe má nemocnica 85 hospitalizovaných pacientov, z toho 15 je napojených na pľúcny ventilátor alebo vysokoprietokový kyslík. "Do konca týždňa budeme musieť otvoriť do kapacity 126 lôžok," dodal riaditeľ. Vo výsledku bude nakoniec asi tretina nemocnice slúžiť pre ošetrenie covid pozitívnych pacientov.