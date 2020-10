Česko v boji proti COVID-19 vyťahuje ďalšiu zbraň: Plošné testovanie už aj u susedov!

Česká vláda v utorok schválila plošné testovanie v domovoch pre seniorov. Okrem toho sa na mimoriadnom zasadnutí dohodla, že požiada Poslaneckú snemovňu o predĺženie núdzového stavu. Informoval o tom internetový portál televízie TV Nova.

Preventívne testovanie v pobytových zariadeniach sociálnych služieb bude vykonávané pomocou antigénových testov, ktoré nakúpi tamojšia Všeobecná zdravotná poisťovňa (VZP ČR). "Sú rýchle, cenovo dostupné a prípadná pozitivita bude potvrdená PCR testom. Ochrana tých najzraniteľnejších musí byť maximálna," uviedla na Twitteri ministerka práce a sociálnych vecí Jána Maláčová.

Vláda sa na zasadnutí dohodla aj na tom, že Poslaneckú snemovňu požiada o predĺženie núdzového stavu, ktorý v Česku zatiaľ platí od 5. októbra do 3. novembra. Ak poslanci predĺženie schvália, bude platiť až do 3. decembra.

Ktoré krajiny EÚ sú na tom s COVID-19 najhoršie? Česko na 1. mieste, takto skončilo Slovensko

Minister zdravotníctva Roman Prymula tiež vyhlásil, že žiaci prvého stupňa základných škôl sa v pondelok k prezenčnej výučbe nevrátia. Pôvodne sľúbil, že do lavíc opäť zasadnú 2. novembra.

Tento rok česká vláda vyhlásila núdzový stav už druhýkrát. Kabinet ho môže predĺžiť len po predchádzajúcom schválení poslancami. Tí musia návrh vlády prerokovať najneskôr do piatku 30. októbra. Mimoriadny stav zákonodarcom umožňuje zaviesť prísnejšie opatrenia, a to vrátane plošných, ktorá za normálneho stavu nie je možné ihneď uviesť do praxe. Množstvo politikov vo svojich vyjadreniach pripustilo, že bez predĺženia núdzového stavu sa vláda nezaobíde.

Česká vláda sa v pondelok rozhodla znovu pritvrdiť a prijať opatrenia, ktoré by mali pomôcť zastaviť masívne sa šíriaci koronavírus. Kabinet rozhodol o zákaze nočného vychádzania (s výnimkou cestovania do zamestnania a podobne) a čiastočne aj denného vychádzania. Zákaz platí od stredy 28. októbra do polnoci v utorok 3. novembra.