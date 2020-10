Sexi bojovníčka UFC Paige VanZantová: Opäť raz dráždi fanúšikov!

Tá veru vie ako získať nových fanúšikov a nestratiť tých verných! Americká bojovníčka Paige VanZanotová (26) opäť raz dala o sebe vedieť nie víťazstvom, ale riadne sexi fotografiou zo sprchy.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Paige je na nej viac ako sporoodetá a spoločnosť jej robí dobre stavaný muž, ktorým je jej manžel Austin Vanderford (30). Dvojica tak potešila takmer tri milióny priaznivcov, ktorých má sexi bojovníčka na sociálnych sieťach nielen na jar, ale aj na jeseň. Teraz to je len jedna, no na jar to bola celá sária, na ktorej predvádzali cvičenie vo dvojici v domácej koronakaranténe.

Príťažlivá športokyňa by sa podľa mmohých uživila aj ako modelka, no ona radšej rozdáva rany. Začala v klietke, v organizácii UFC, kde bola jej bilancia trinásť duelov, 8 výhier. No začiatkom tohto roka ohlásila prestup do ringu, presnejšie organizácie Bare Knuckle FC, ktorá združuje najlepších boxerov bez rukavíc.