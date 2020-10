Do Matoviča sa obul aj Andrej Danko: Výzva vláde

Mimoparlamentná SNS vyzýva vládu Igora Matoviča (OĽANO) na efektívnu podporu gastropriemyslu.

A to nie na odloženie, ale na odpustenie odvodov za zamestnancov, rovnako na plnú náhradu nájomného a nenávratné dotácie, ktoré by pomohli opätovne naštartovať prevádzky. Uviedla to Zuzana Škopcová, riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka. "Dobrý príklad máme u našich západných susedov. Česká republika odpustila firmám odvody v prvej vlne (pandémie) za tri mesiace, naši podnikatelia si ich mohli akurát tak odložiť, ale zaplatiť ich budú musieť," zdôraznila.

Vláda by podľa SNS mala urýchlene riešiť otázku efektívnej motivácie podnikateľov s cieľom udržať stravovacie prevádzky a s nimi súvisiace prevádzky cestovného ruchu pri živote. Spoločnosť je už podľa nej nakazená stále intenzívnejším strachom z prehlbovania strát a rovnako nebezpečnými existenčnými pochybnosťami o ďalšom prežití. Ako upozornila, vo väčšine prípadov v gastrosektore ide o malé a stredné, často rodinné podniky. Nie sú to veľké korporácie, majitelia týchto malých firiem časť zisku investujú do ďalšieho rozvoja a časť tvorí základ prostriedkov na bežný život ich rodín. "Postupne sa nám znižuje množstvo peňazí v obehu, ľudia začínajú prehodnocovať výdavky, šetriť. Ak nám skrachuje gastropriemysel, nebude to krach iba tohto jediného segmentu. Kríza sa prenesie postupne aj do všetkých príbuzných odvetví," podčiarkla Škopcová.

Dodala zároveň, že iniciatíva Bojujeme za gastro pripravuje žalobu na hlavného hygienika SR Jána Mikasa a na Úrad verejného zdravotníctva SR za protizákonné zatvorenie prevádzok. SNS považuje tento krok za "posledný výkrik" podnikateľov v reštauračnom biznise pred smrťou.