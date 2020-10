Horor na ruskej rely! Pri desivej zákrute skončilo šesť áut na šrot

Vrakovisko za pár sekúnd! Ruská Rallye Pskov sa v priebehu necelej minúty zmenila na poriadny horor.

Na jednej z ľavotočivých zákrut totiž postupne havarovalo šesť jazdcov. Prvý predjazdec to namieril do lesa, druhý takmer narazil do prvého, tretí skončil na kapote druhého, štvrtý jazdec sa síce snažil prekľučkovať, ale aj on havaroval. A hoci do kritického miesta umiestnili výstražný trojuholník, rovnaký osud mal aj piaty a šiesty jazdec, ktorého nehoda vyzeral na prvý pohľad najhoršie. Ako však uviedol ruský zdroj, akoby zázrakom sa nikomu nič nestalo.