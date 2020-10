Akademický senát STU schválil návrh na odvolanie rektora Fikara: Minister Gröhling reaguje

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) považuje za nešťastné, že Akademický senát Slovenskej technickej univerzity (AS STU) v Bratislave v pondelok odsúhlasil návrh na odvolanie rektora STU Miroslava Fikara. Uviedol to na sociálnej sieti.

Navyše, urobiť v tejto dobe takéto rozhodnutie považuje za nezodpovedné voči študentom STU. "Osobne považujem za veľmi nešťastné, že jedna z najlepších slovenských univerzít dopadla tak, že z jej poprednej fakulty odišlo množstvo vyučujúcich. A rektor, ktorý sa snažil situáciu dať do poriadku, bol napokon odvolaný," povedal šéf rezortu školstva.

Gröhling tvrdí, že ministerstvo nemá nástroje, ako by mohlo do tohto procesu zasiahnuť. "Žiaľ, akademická samospráva má svoje úskalia a toto je jedno z nich. Každý zamestnanec a každý študent by si mal byť vedomý, že svojou voľbou do senátu môže výrazne ovplyvniť chod fakulty alebo univerzity," dodal minister školstva s tým, že niekedy od zvolených zástupcov môže závisieť celé meno univerzity.

AS STU odsúhlasil návrh na odvolanie rektora Miroslava Fikara. Za jeho odvolanie hlasovalo v pondelok počas zasadnutia AS STU 42 senátorov, proti bolo 14, zdržali sa traja. Počet platných hlasovacích lístkov bol 42. V návrhu na odvolanie z funkcie rektora STU Fikarovi vyčítali manažérske zlyhanie pri riešení kauzy na Fakulte informatiky a informačných technológií STU, vyjadrenia pre médiá, spôsob tvorby návrhu rozpočtu, pokles záujmu o štúdium na STU či to, že spolu s rektormi Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickej univerzity v Košiciach a predsedom Slovenskej technickej univerzity predložil návrh na diskusiu o väčšom inštitucionálnom prepojení organizácií. Jedným z bodov bola aj kritika "cenzúry" v rámci monitoringu tlače.