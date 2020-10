Čakajú nás kontroly na hraniciach okresov? Minister Mikulec má odpoveď, prosí o jedno

Kontroly na hraniciach okresov zatiaľ nie sú plánované. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) však pripomína, že platí zákaz vychádzania, samozrejme, s platnými výnimkami.

"Bol by som rád, aby ľudia k tomu pristupovali zodpovedne," poznamenal v pondelok po zasadnutí ústredného krízového štábu.

"Zatiaľ sme nepovedali, že bude kontrola mobility medzi okresmi, ani si to neviem celkom predstaviť v prípade, že chceme ísť riešiť celoplošné testovanie," uviedol minister s tým, že policajti by asi nemohli zabezpečiť ešte aj kontrolu pohybu z okresu do okresu.

Polícia podľa Mikulca už v súvislosti s prijatými opatreniami riešila stovky priestupkov. Uložila tiež pokuty vrátane tých najvyšších. Ako však dodal, každý policajt pri stanovení výšky sankcie musí zvážiť okolnosti.

To, či budú okresy na Orave a Bardejov otestované trikrát, ako sa pôvodne predpokladalo, podľa ministra záleží na výsledkoch tohtotýždňového testovania.